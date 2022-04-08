Екатеринбуржцы пожаловались на сбрасывающего мебель из окна соседа

Жители дома №7 по ул. Ильича в Екатеринбурге жалуются на соседа, который выбрасывает с балкона 3 этажа тяжелую мебель и бытовую технику уже несколько дней.

Екатеринбуржец выбрасывает с балкона дома №7 на улице Ильича мебель и технику. Это продолжается уже на протяжении нескольких дней, сообщает E1. Местные жители в курсе, кто это делает, но остановить жильца у них не получается. Мужчина не реагирует на их жалобы. По описанию жильцов, странным поведением отличается 35-летний житель третьего этажа. Когда соседи ругают мужчину, он никак не реагирует и продолжает выбрасывать диваны, телевизоры и прочую тяжелую бытовую технику и мебель. Жители опасаются, что однажды что-то тяжелое упадет кому-нибудь на голову. Добиться ответа жильцам удалось лишь однажды. Мужчина сказал, что у него в квартире появились тараканы, поэтому он хотел бы оперативно продать квартиру и сейчас освобождает ее от всего лишнего. Ответ не устроил соседей, поэтому они планируют обратиться за помощью в полицию.

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