Экс-участковый из Нижнего Тагила получил год ограничения свободы за избиение тещи

Как было установлено в суде, 20 июня прошлого года мужчина пришел домой к теще, чтобы выяснить с ней отношения. Родственники поссорились.
Тагильчанин несколько раз ударил тещу головой и спиной о двери ванной, потом толкнул ее на диван в кухне и не разрешал вставать, каждый раз толкая ее руками в грудь.
При падении женщина ударилась головой о морозильный шкаф, который стоял за диваном.
Потом зять ударил ее несколько раз по ногам и головой о сидение дивана.
Заметив, что теща взяла телефон, он выбил гаджет из ее рук. Покидая квартиру, он вновь толкнул тещу, и она ударилась головой о дверь.
Суд признал тагильчанина виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры.