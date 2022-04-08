Ежегодная «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 15 мая

Организаторы подготовили для участников прогулки три маршрута. Это «Шарташская кругосветка» на 17 км и две «Классики» на 33 и 50 км.
«Майская прогулка» стартует 15 мая 2022 года в 7 часов утра от главного корпуса Уральского государственного технического университета.
Финиш запланирован на 21 час.
Зарегистрироваться на «Майскую прогулку» можно на сайте акции.
Организаторы отмечают, что в этом году полноценными участниками акции станут дети. Все больше юных екатеринбуржцев отправляются на прогулку вместе с родителями. Порой школьники приходят целыми классами.
Раньше за значки участников им приходилось платить, как взрослым. Теперь дети смогут оплатить участие в акции по специальной цене.