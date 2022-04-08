Ежегодная «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 15 мая

Ежегодная «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 15 мая
Ежегодная «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 15 мая
Сегодня, 15:28ОбществоФото: pixabay.com
В этом году полноценными участниками акции станут юные екатеринбуржцы.

Организаторы подготовили для участников прогулки три маршрута. Это «Шарташская кругосветка» на 17 км и две «Классики» на 33 и 50 км.

«Майская прогулка» стартует 15 мая 2022 года в 7 часов утра от главного корпуса Уральского государственного технического университета.

Финиш запланирован на 21 час.

Зарегистрироваться на «Майскую прогулку» можно на сайте акции.

Организаторы отмечают, что в этом году полноценными участниками акции станут дети. Все больше юных екатеринбуржцев отправляются на прогулку вместе с родителями. Порой школьники приходят целыми классами.

Раньше за значки участников им приходилось платить, как взрослым. Теперь дети смогут оплатить участие в акции по специальной цене.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
прогулкамай
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы