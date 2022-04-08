Фасад ДК «Юбилейный» в Тагиле отремонтируют до конца июля

Стоимость реконструкции фасада ДК «Юбилейный» на Вые составила 8,5 миллиона рублей — средства выделят из муниципального бюджета. Больше 1,5 млн из них потратят на отбивку штукатурки и устройства изоляции низа арки входа, 827 тысяч — на восстановление мозаики, 450 тысяч — на изоляцию стен и колонн. Установка окон и дверей обойдется в 3,4 млн рублей. На время реконструкции на объекте установят круглосуточное видеонаблюдение.