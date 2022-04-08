Фасад ДК «Юбилейный» в Тагиле отремонтируют до конца июля

Согласно проектной документации, подрядчик отштукатурит и покрасит спецкраской фасад, заменит все окна и двери, отреставрирует архитектурные элементы. Также строители восстановят мозаичное полотно на фасаде и реконструируют арку входа во внутренний двор.
Стоимость реконструкции фасада ДК «Юбилейный» на Вые составила 8,5 миллиона рублей — средства выделят из муниципального бюджета. Больше 1,5 млн из них потратят на отбивку штукатурки и устройства изоляции низа арки входа, 827 тысяч — на восстановление мозаики, 450 тысяч — на изоляцию стен и колонн. Установка окон и дверей обойдется в 3,4 млн рублей. На время реконструкции на объекте установят круглосуточное видеонаблюдение.
После окончания капремонта фасада подрядчик должен выполнять гарантийные обязательства в течение пяти лет.
Подача заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля этого года. Все работы строительная компания должны выполнить за три месяца — с начала мая до конца июля этого года.
Напомним, осенью прошлого года за ДК «Юбилейный» открылся обновленный сквер. Также в феврале 2021 года во дворе культуры капитально отремонтировали спортивный зал, который ранее был закрыт из-за аварийного состояния. Стоимость работ составила 4 млн рублей.