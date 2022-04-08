Фасад ДК «Юбилейный» в Тагиле отремонтируют до конца июля

Фасад ДК «Юбилейный» в Тагиле отремонтируют до конца июля
Фасад ДК «Юбилейный» в Тагиле отремонтируют до конца июля
Сегодня, 14:35ОбществоФото: Тагильский рабочий
Администрация Нижнего Тагила объявила аукцион по поиску подрядчика для реконструкции фасада дворца культуры «Юбилейный» на улице Фрунзе, 39. Начальная стоимость работ составляет 8,5 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчик отштукатурит и покрасит спецкраской фасад, заменит все окна и двери, отреставрирует архитектурные элементы. Также строители восстановят мозаичное полотно на фасаде и реконструируют арку входа во внутренний двор.

Стоимость реконструкции фасада ДК «Юбилейный» на Вые составила 8,5 миллиона рублей — средства выделят из муниципального бюджета. Больше 1,5 млн из них потратят на отбивку штукатурки и устройства изоляции низа арки входа, 827 тысяч — на восстановление мозаики, 450 тысяч — на изоляцию стен и колонн. Установка окон и дверей обойдется в 3,4 млн рублей. На время реконструкции на объекте установят круглосуточное видеонаблюдение.

После окончания капремонта фасада подрядчик должен выполнять гарантийные обязательства в течение пяти лет.

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля этого года. Все работы строительная компания должны выполнить за три месяца — с начала мая до конца июля этого года.

Напомним, осенью прошлого года за ДК «Юбилейный» открылся обновленный сквер. Также в феврале 2021 года во дворе культуры капитально отремонтировали спортивный зал, который ранее был закрыт из-за аварийного состояния. Стоимость работ составила 4 млн рублей.

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Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
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