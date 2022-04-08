Глава Красноуральска пообещал сохранить качество воды в паводок

Глава Красноуральска пообещал сохранить качество воды в паводок
Глава Красноуральска пообещал сохранить качество воды в паводок
Сегодня, 09:56ОбществоФото: pixabay.com
Глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых напомнил, что в городе источником питьевой воды является рука Тура, которая в период паводка сильно загрязняется. В настоящий момент показатели качества воды соответствуют нормам.

Он рассказал, что уже сейчас наблюдается сильное таяние снега, поэтому вероятно, что скоро начнется паводок. Источником питьевой воды в Красноуральске является река Тура. Как правило, качество воды в ней в период паводка становится заметно хуже по ряду санитарных показателей, сообщил он на своей странице Вконтакте.

Мы готовимся к этому периоду уже сейчас. Реагент, который используется при водоподготовке, приобретен в достаточном количестве,написал Дмитрий Кузьминых.

Также глава Красноуральска добавил, что все подготовительные работы водоснабжающим предприятием уже завершены. Отчет о мониторинге качества воды он получает каждый день. И к настоящему моменту все показатели соответствуют нормативам.

Сюжеты:
Экология
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