Глава Красноуральска пообещал сохранить качество воды в паводок

Он рассказал, что уже сейчас наблюдается сильное таяние снега, поэтому вероятно, что скоро начнется паводок. Источником питьевой воды в Красноуральске является река Тура. Как правило, качество воды в ней в период паводка становится заметно хуже по ряду санитарных показателей, сообщил он на своей странице Вконтакте.