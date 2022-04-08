Глава Красноуральска пообещал сохранить качество воды в паводок

Он рассказал, что уже сейчас наблюдается сильное таяние снега, поэтому вероятно, что скоро начнется паводок. Источником питьевой воды в Красноуральске является река Тура. Как правило, качество воды в ней в период паводка становится заметно хуже по ряду санитарных показателей, сообщил он на своей странице Вконтакте.
Мы готовимся к этому периоду уже сейчас. Реагент, который используется при водоподготовке, приобретен в достаточном количестве,написал Дмитрий Кузьминых.
Также глава Красноуральска добавил, что все подготовительные работы водоснабжающим предприятием уже завершены. Отчет о мониторинге качества воды он получает каждый день. И к настоящему моменту все показатели соответствуют нормативам.