Ирбитский райсуд подключился к отоплению свердловчанина и наказал за это мужчину

В Ирбите районный суд узаконил свое подключение к чужой системе отопления. У хозяина гаража была устная договоренность с бывшим председателем суда, а нынешний узаконил врезку и наказал владельца системы отопления после того, как мужчина попытался оспорить решение.

Предприниматель из Ирбита Владимир Чекушин пострадал после того, как оказал помощь местному райсуду, который подключился к системе отопления в гараже мужчины. Между свердловчанином и экс-председателем райсуда была устная договоренность. По словам Владимира, гараж был у него в аренде, однако свердловчанин за свой счет полностью поменял систему отопления в боксе. В 2019 году гараж стал юридически собственностью предпринимателя, и никаких проблем, по его словам, врезка от суда ему не доставляла. Все изменилось в 2020 году. В 2020 году они [Ирбитский райсуд] заключили договор с поставщиком тепла АО «Регионгаз-инвест» и установили тепловой нанос, который забирает всё тепло. Я и мой сосед по гаражу остались без тепла — всё шло им. Зимой 2020 года у меня всё замерзло, поделился с Е1 Владимир. По словам мужчины, врезка не была узаконена — суд не получил никаких разрешений. В ответ на действия райсуда свердловчанин написал претензию с просьбой устранить нарушение системы отопления его гаража. Представители компании, с которой у суда был договор, делали замеры, после которых зафиксировали нарушения в температурном режиме. Однако, предложили собственнику гаража самому договориться с райсудом по этому вопросу. В итоге мужчина отключил питание суда от своей ветки отопления после того, как закончился сезон в мае 2021. Служителям Фемиды действия мужчины показались нарушением, поэтому председатель обратился в полицию с заявлением. Однако в местном УВД в возбуждении дела за самоуправство отказали. Тогда Ирбитский райсуд подключил своих коллег из Туринского. Последний в свою очередь признал действия предпринимателя по вмешательству в тепловые сети незаконным. Фото: 1МI Отсутствие тепла в гаражах также может повлечь иные негативные последствия, порчу имущества… Обязать Чекушина В. А. восстановить систему теплоснабжения нежилых помещений (гаражей), занимаемых Ирбитским районным судом, говорится в решении Туринского райсуда. Мужчина называет сам процесс игрой в одни ворота и планирует обжаловать решение. Однако решение суда Владимир выполнил и восстановил врезку. Однако, приставы наложили арест на имущество свердловчанина. Я брал кредит — миллион с небольшим. Сейчас решил продать машины, чтобы закрыть его, но не могу: висит обременение, поделился с редакцией Владимир. По словам мужчины, он восстановил конструкцию в прежнем виде, однако приставы потребовали заменить вентили и изменить конструкцию. В ФССП по Свердловской области редакции пояснили, что мужчина не исполнил решение местной прокуратуры о восстановлении системы отопления в первоначальном виде. Поэтому производство по делу пока не прекратили.

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