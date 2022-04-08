Холдингом 1MI при поддержке Института развития интернета был презентован национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, что именно повлияло на жизнь молодежи. В опросе принимают участие граждане от 18 до 35 лет со всей страны.

Одним из таких главных событий стало создание профессиональной армии в современной России. Известно, что конкурс в известное московское Суворовское и питерское Нахимовское училище насчитывает 12 человек на одно место. А в женских классах претендуют до 27 человек на место. Об этом пишет NewsNN.ru. Военное образование и офицерское звание в России говорит о принадлежности к особому братству. С пятого класса страна берет своих будущих защитников на полное обеспечение. В прошлом году армия Россия стала самой мощной в мире и обогнала такие страны, как Китай, Индию и Японию. Главным предметом по реформированию вооруженных сил является служба по призыву. В 2008 году срочную службу сократили до одного года. Солдат не привлекают к хозяйственным работам. В армии РФ практически искоренили дедовщину. Призывники служат своим призывом и не пересекаются с теми, кто служит дольше даже на несколько месяцев. Помимо этого, более десяти лет в армии для контрактников повышается денежное довольствие. В 2012 году произошел первый этап реформирования. Тогда зарплаты в армии выросли в три раза, а очередь на жилье с 2009 по 2014 год сократилась втрое. Переход российских ВС на новый уровень стал возможным только с полной перестройкой всего оборонно-технического комплекса РФ. По словам специалистов, в обществе давно сформировался запрос на контрактную, профессиональную армию. На сегодняшний день в ВС РФ служат 400 тысяч профессионалов, и каждый год это число растет.

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