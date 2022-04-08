«Мы на пороховой бочке!»: жители села Большая Лая жалуются на незаконную лесопилку

Жители Большой Лаи под Нижним Тагилом боятся лишиться домов из-за пожара. По их словам, более 10 лет в селе работает незаконная лесопилка.

По словам местного жителя Михаила, сосед устроил незаконную лесопилку на участке на улице Тагильская, 61 уже более 10 лет назад. Соседи боятся, что из-за того, что у Дмитрия Шайнурова земля захламлена опилками и дровами, может случиться пожар. Если случится пожар, мы здесь все сгорим! Помимо остатков древесины на участке загореться может построенный Шайнуровым гараж. Он возвел его незаконно на муниципальной земле и отапливает печкой-буржуйкой. А внутри находятся топливо, масла и бензин. Мы живем как на пороховой бочке! рассказал Михаил в беседе с журналистом редакции TagilCity.ru. Фото: TagilCity.ru По его словам, соседям также большое неудобство доставляет постоянный шум от лесопилки. Работники используют бензопилы, колют дрова, а у грузовой машины громко работает мотор. Сам хозяин, пояснил собеседник, никак реагирует на жалобы и разговаривает с местными жителями нецензурной бранью. Мужчина отметил, что соседи не раз обращались в различные инстанции: администрацию ГГО, ГУ МЧС по Свердловской области, прокуратуру, департамент ГЖИ (документы имеются в распоряжении редакции), но безрезультатно. Например, в мае 2021 года Михаилом был поучен официальный ответ от администрации ГГО по поводу работы лесопилки, в котором зафиксирован факт нецелевого использования земельного участка. Администрация Горноуральского городского округа не выдавала гражданину Шайнурову Д. Р. разрешение на открытие производства по колке дров посреди села. 26 апреля ему выписано предписание на устранение нарушений правил благоустройства: в месячный срок необходимо убрать бревна, автомобильные шины, металлическую бочку; восстановить канаву общего пользования, сказано в документе. Прошел уже почти год, но лесопилка так и продолжает работать, несмотря на заверения властей о том, что она будет закрыта. Редакция TagilCity.ru направит официальные запросы в отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и администрацию ГГО для прояснения ситуации. «Мы на пороховой бочке!»: жители села Большая Лая жалуются на незаконную лесопилку 7 Фото Жители Большой Лаи под Нижним Тагилом боятся лишиться домов из-за пожара. По их словам, более 10 лет в селе работает незаконная лесопилка.

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