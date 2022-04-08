На изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Нижнем Тагиле выделено 1,1 млн

На изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Нижнем Тагиле выделено 1,1 млн
На изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Нижнем Тагиле выделено 1,1 млн
Сегодня, 14:45ОбществоФото: pixabay.com
На изыскания для строительства новой школы на 1200 мест на улице Мелентьева в Нижнем Тагиле выделено 1,1 миллиона рублей.

Площадь инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в жилом районе «Александровский» второй очереди составит 8,47 гектара. Построить планируется четырехэтажное здание с техническим подпольем габаритами 142,3×63,5 метров.

Фото:проектная документация

Работы необходимо окончить в течение 21 календарного дня с момента заключения контракта, средства выделяются из средств бюджетных учреждений.

Специалисты должны будут пробурить скважины и провести лабораторные исследования, в том числе глинистых грунтов и химического состава воды. Также необходимо определить наличие ртути, свинца, кадмия, цинка, мышьяка, меди и других опасных веществ.

Качество выполненных работ должно соответствовать всем установленным нормативно-техническими актам, гарантия на работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 13 апреля.

Напомним, участок для постройки новой школы на Гальянке в Нижнем Тагиле стоимостью 42 миллионов рублей был передан городу в марте 2021 года. Предположительно, внешним видом она будет похожа на школу № 100 на Муринских прудах.

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