Появление профессиональной, сильной армии

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения.

Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. Когда-то Суворовским училищем школьников пугали. Теперь о поступлении туда мечтают. Конкурс в самое известное московское Суворовское и питерское Нахимовское — двенадцать человек на место. В женских классах конкуренция втрое больше — до 27 претенденток на место! Это исторический максимум! Военным образованием и офицерским званием в современной России принято гордиться. Это и принадлежность к особому братству, стабильная, всегда востребованная профессия с высоким доходом, жилищные субсидии, качественная ведомственная медицина мощная социальная поддержка семей. Государство берет своих будущих защитников на полное обеспечение сразу же с 5-го класса. Всё от тетрадок и бантов да карманных денег — стипендий, за казенный счет. В 2021 году российская армия обогнала Китай, Индию и Японию в борьбе за звание самой мощной в мире. В качестве критериев оценивались не только количество и качество вооружения, личный состав (у некоторых стран численность вооруженных сил больше), но и объем финансирования, а также географические положение военных объектов, принадлежащих стране. В рейтинге считается все: от автомата до наличия сети тылового обеспечения и медобслуживания. Если в начале реформ в вооруженных силах у скептиков были вопросы к методам и срокам обозначенных в программных документах, то спустя 20 лет даже самые отчаянные критики признали факт: уверенность в выбранном курсе и скорость исполнения намеченных целей позволили России пройти пусть в модернизации вооружённых сил, и легендарная и несокрушимая русская армия обрела свое былое величие. Срочная служба Ключевой предмет реформирования вооружённых сил — служба по призыву. В 2008 году срок срочной службы сокращен до одного года. Солдат запрещено привлекать к хозяйственным работам. Теперь их главное задача — осваивать военную науку. Одно из главных достижений реформ — в российской армии почти полностью искоренена дедовщина. То, что было бичом на протяжении даже не десяти, а столетий теперь в прошлом. Призывники служат только своим призывом и не пересекаются с теми, кто носит форму даже на несколько месяцев больше. Профессиональная армия Уже более десяти лет в армии планомерно растёт денежное довольствие контрактников. Первый этап, который в моменте перевернул финансовое положение в армии, произошел в самом начале 2012 года, когда в заработные платы в армии выросли почти в трехкратном размере, а очередь на жилье в первый этап реформирования (с 2009 по 2014 гг.) сократилась практически втрое. Первоочередными вопросами, которые решались в российской армии, были те, что касались социального самочувствия офицеров, рядовых и их семей. На момент начала реформ техническое оснащение нашей армии составляли экземпляры, произведенные еще в 80-х. Сделать армию боеспособной, мобильной и оснащенной по последнему слову военной техники это прихоть военачальников, это в прямом смысле слова залог национальной состоятельности и защиты своих интересов. Переход российских вооруженных сил на качественно новый уровень был возможет только с комплексной перестройкой всего оборонно-технического комплекса России. Как говорят эксперты, в обществе давно сформировался запрос на полностью контрактную, профессиональную армию. Сегодня в рядах вооруженных сил служит четыреста тысяч квалифицированных специалистов. И каждый год «полк» профессионалов растет. Как растет снабжение и социальные преференции тех, кто выбрал своей профессией защиту Родины.

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