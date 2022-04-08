Сервисы такси в Нижнем Тагиле готовятся поднять цены на поездки

Сервисы такси в Нижнем Тагиле готовятся поднять цены на поездки
Сервисы такси в Нижнем Тагиле готовятся поднять цены на поездки
Сегодня, 10:22ОбществоФото: pixabay.com
Сервис «Яндекс.Такси» заявил о намерении увеличить цены на поездки во всех городах, в том числе Нижнем Тагиле. Решение было принято для компенсации роста цен на содержание машин.

С апреля сервисы такси в Нижнем Тагиле готовятся поднять цены на поездки. Предстоящее подорожание анонсировала пресс-служба сервиса «Яндекс.Такси».

Отмечается, что решение о повышении тарифов сервис принял, чтобы улучшить экономику поездок, а также чтобы частично компенсировать рост цен на содержание автомобилей. Также «Яндекс.Такси» планирует остаться доступным сервисом для большинства людей.

В ряде городов увеличится цена подачи автомобиля, а в других — стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов, сообщает издание «Коммерсант».

Напомним, что западные санкции затронули в том числе автомобильный рынок. Крупные иностранные бренды приостановили поставки в Россию автомобилей и запчастей. Из-за этого сильно выросли цены на запчасти и расходные материалы. Подорожали также масло, свечи, фильтры и прочее.

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