Тагильские «Мегамарты» переходят под бренд «Магнита»

Тагильские «Мегамарты» переходят под бренд «Магнита»
Тагильские «Мегамарты» переходят под бренд «Магнита»
Сегодня, 19:43ОбществоФото: TagilCity.ru

Сеть тагильских «Мегамартов» начала переход под бренд «Магнита»

Магазин на Вагонке в Тагиле начал переход под новый бренд. Пока что внешний вид магазина не изменился, но покупателей просят поменять карту лояльности «Мегамарта» на «Магнит».

В начале апреля 2022 года магазин «Мегамарт» на Ленинградском проспекте, 28 начал переход под новый бренд. Скоро карты действующей системы лояльности станут неактуальны — тагильчанам приходится менять их на карты «Магнита», чтобы сохранить привычную скидку.

Однако пластик меняют только на кассе, а люди задают вопросы о ребрендинге и об активации системы лояльности. Помимо этого, возникают недоразумения между покупателями и продавцами. В результате в «Мегамарте» на Вагонке 8 апреля возникла очередь, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Мне новую карту дали, а маме нет. Ее спросили: у вас есть карточка «Магнит»? Она ответила: да. И карту дали только после настоятельной просьбы, говорит девушка.

TagilCity.ru

Сотрудница «Мегамарта» на Вагонке поделилась, что переход под новый бренд будет постепенным — пока что продавцы занимаются только переоформлением карт, фирменные форма и ценники остались прежними.

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в пресс-службу компании «Дикси», однако на официальный запрос ответа в установленный законом срок так и не последовало.

Напомним, продуктовый ритейлер «Магнит» выкупил холдинг Dixy Holding Limited (магазины «Дикси» и «Мегамарт») за 87,6 млрд рублей. Планировалось, что сеть магазинов будет работать под предыдущим брендом.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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