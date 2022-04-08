Тагильский УВЗ заявил об отсутствии долгов по зарплате у дочернего предприятия ВНИТИ

Тагильский УВЗ заявил об отсутствии долгов по зарплате у дочернего предприятия ВНИТИ
Тагильский УВЗ заявил об отсутствии долгов по зарплате у дочернего предприятия ВНИТИ
Сегодня, 17:02ОбществоФото: TagilCity.ru
«Уралвагонзавод» сообщил в официальном ответе TagilCity.ru, что заработная плата сотрудникам дочернего предприятия ОАО «ВНИТИ» была полностью обеспечена.

По словам пресс-службы УВЗ, предприятие обеспечило погашение задолженности по заработной плате перед работниками, которая образовалась в период банкротства ОАО «ВНИТИ», длившегося с 2013 года. Но на сегодняшний день «ВНИТИ» не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, основной производственный персонал отсутствует.

Действующий персонал численностью до 35 человек, привлеченный еще в период банкротства, обеспечивает сохранность и охрану имущества. Выплата заработной платы также организована и обеспечена в установленном порядке,рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода» редакции TagilCity.ru.

Действительно, на сегодняшний день все 36 исполнительных листов на общую сумму 1,3 млн рублей, которые были выданы приставами за невыплату зарплаты сотрудникам, закрыты.

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