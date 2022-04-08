Тагильский УВЗ заявил об отсутствии долгов по зарплате у дочернего предприятия ВНИТИ

По словам пресс-службы УВЗ, предприятие обеспечило погашение задолженности по заработной плате перед работниками, которая образовалась в период банкротства ОАО «ВНИТИ», длившегося с 2013 года. Но на сегодняшний день «ВНИТИ» не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, основной производственный персонал отсутствует.
Действующий персонал численностью до 35 человек, привлеченный еще в период банкротства, обеспечивает сохранность и охрану имущества. Выплата заработной платы также организована и обеспечена в установленном порядке,рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода» редакции TagilCity.ru.
Действительно, на сегодняшний день все 36 исполнительных листов на общую сумму 1,3 млн рублей, которые были выданы приставами за невыплату зарплаты сотрудникам, закрыты.