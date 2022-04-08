Тагильский УВЗ заявил об отсутствии долгов по зарплате у дочернего предприятия ВНИТИ

По словам пресс-службы УВЗ, предприятие обеспечило погашение задолженности по заработной плате перед работниками, которая образовалась в период банкротства ОАО «ВНИТИ», длившегося с 2013 года. Но на сегодняшний день «ВНИТИ» не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, основной производственный персонал отсутствует.