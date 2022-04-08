Тагильский воздух пропитан диоксидом азота, а на ГГМ планируют построить новую школу

Как незаконная лесопилка работает под Нижним Тагилом, почему таксисты поднимают цены, кому задолжало госпредприятие — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях этой пятницы, 8 апреля, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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