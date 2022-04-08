У Оперного театра Екатеринбурга сняли абажуры художника Тимы Ради

У Оперного театра Екатеринбурга сняли абажуры художника Тимы Ради
У Оперного театра Екатеринбурга сняли абажуры художника Тимы Ради
Сегодня, 09:31ОбществоФото: pixabay.com
Художник из Екатеринбурга уже 9 лет подряд вешает у Оперного театра абажуры на фонари. Ночью с 7 на 8 апреля их сняли и увезли.

Этой ночью, 8 апреля, у Оперного театра Екатеринбурга сняли абажуры художника Тимы Ради. Творения провисели в сквере на протяжении более трех месяцев.

В первый раз Тим Радя повесил абажуры на фонари в сквере у Оперного театра девять лет назад во время проведения фестиваля под названием «Не темно». С тех времен художник ежегодно вешал сюда абажуры. Как правило, он делал это в декабре-январе, сообщает издание «КП-Екатеринбург».

Отмечается, в 2020 году Тимофей завоевал «серебро» в голосовании «Человек года в культуре» от журнала Forbes. Обошел уральского художника только Юрий Дудь. При этом Тиму Рядя удалось обойти в рейтинге таких известных личностей, как Моргенштерн, Чулпан Хаматова, Максим Галкин, Кирилл Серебренников и др. Художник тогда набрал 19% голосов.

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