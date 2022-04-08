Уровень доверия россиян Владимиру Путину достиг 81,6% - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел соцопрос на тему, насколько жители России доверяют президенту РФ Владимиру Путину. По итогам исследования выяснилось, что в период с 28 марта по 3 апреля уровень доверия людей лидеру государства вырос еще на 0,6 п. п., составив 81,6%.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до последнего опроса о доверии президенту заявили 81% респондентов. Его деятельность в целом одобряют 78,9% участников исследования, пишут newizv.ru. Отмечается также, что премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину доверяют 64,5% опрошенных, причем буквально за неделю этот уровень увеличился еще на 1,4%. А его работу положительно оценивают 53,5% россиян (+1,5% за неделю). В общей сложности к деятельности российских властей хорошо относятся 52,4% населения страны.

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