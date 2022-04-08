В Банке «Открытие» назвали победителей первого дня Югорского лыжного марафона

Евгений Белов и Мария Козекаева быстрее всех преодолели дистанцию 50 километров классическим стилем в первые сутки IX Югорского лыжного марафона. Белов пробежал трассу за 2 часа 15 минут 49 секунд, а Козекаева – за 2 часа 28 минут 14 секунд.

Вторым среди мужчин стал тренер национальной сборной РФ по лыжным гонкам Сергей Турышев, третьим - Сергей Спирин. У женщин серебро взяла Анастасия Игнатьева, бронзу – Жанна Антонова. Об этом пишет muksun.fm. Так завершились первые сутки Югорского лыжного марафона. Впервые в истории марафона атлеты пробежали классическим стилем 50 километров. В целом по этой дисциплине стартовали примерно 350 лыжников. Помимо победителей, в числе участников-звезд оказались Евгений Дементьев (олимпийский чемпион), Глеб Ретивых (призер этапов Кубка мира) и другие знаменитые лыжники. В текущем году, как и в прошлом, участие в марафоне было бесплатным. Так организаторы стараются привлечь к гонке как можно больше любителей лыж. Вне зависимости от результата, все спортсмены получили от банка «Открытие» медали участника марафона. Медали в 2022 году сменили свой дизайн. Их сделали в виде буквы О, то есть логотипа банка «Открытие». В круг добавили традиционный югорский орнамент. Еще на медалях присутствует герб Ханты-Мансийского автономного округа. Трем победителям вручили деньги от банка: 150 000 рублей – за первое место, 100 000 рублей – за второе место и 50 000 рублей – за третье. Занявших места с 4-го по 10-е отметили ценными подарками от партнеров марафона. Прошедший забег классическим стилем надо считать дебютным. Такого еще не было на марафоне. Отрадно, что на гонку пришло множество участников и зрителей. “Первый блин точно не стал комом”, - заявил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов. Банкир считает, что этот забег должен стать традиционным. Марафон все время прибавляет по уровню организации и по числу участников. Спортсмены могут проявить себя. В настоящее время неплохо иметь такие качественные соревнования, где могут выступить прославленные спортсмены, начинающие лыжники и просто любители, подчеркнул Мосунов. Югорский лыжный марафон проходит в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Генеральный информационный партнер Югорского лыжного марафона - 2022 - РИА “Новости Спорт”. ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI стали официальными партнерами гонки.

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