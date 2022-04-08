В ИРИ рассказали о снижении преступности в России среди молодежи

В ИРИ рассказали о снижении преступности в России среди молодежи
В ИРИ рассказали о снижении преступности в России среди молодежи
Сегодня, 15:47ОбществоФото: piqsels.com
1MI и Институт развития интернета представили нацпроект под названием «20 главных событий России за 20 лет». В рамках проекта будут определены основные тренды, оказавшие наибольшее влияние на молодежь.

В ходе исследования, респондентами которого были россияне 18 — 35 лет, выяснилось, что рожденные в начале 21 столетия уделяют много внимания саморазвитию и образованию. Они хотят создать карьеру в экономическом и IT-секторе, в юриспруденции, медицине, военном деле, строительстве и так далее, пишет newsnn.ru.

При этом люди третьего тысячелетия не считают модным употребление алкоголя, курение и правонарушения. Образование, знание и соблюдение законодательных норм стали новыми «китами» современного человека.

Они отметили, что борьба с преступлениями не обязательно означает силовые действия. К примеру, 20 лет назад молодые люди предпочитали не пристегиваться за рулем, а самыми модными были авто с тонированными стеклами. Сейчас и то и другое практически изжито. Повлияли на водителей штрафы и запрет на эксплуатацию небезопасных транспортных средств.

Эксперты отметили, что развитие системы «Умный город» стало одним из приоритетов в цифровизации России. Обширная сеть видеокамер, установленных на улицах, в общественных местах и даже в подъездах, помогает раскрывать до 70% правонарушений.

Пока такого эффекта удалось добиться только в Москве, но и в других крупных городах Российской Федерации также есть обнадеживающая статистика. Таким образом, всего за 20 лет удалось добиться значительного прогресса в обеспечении безопасности граждан на улицах.

Задачи по масштабированию достигнутых успехов на территорию всей Российской Федерации заложены в нацпроектах «Цифровая экономика», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография».

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