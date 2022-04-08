В Москве прошел конкурс деловых СМИ

По словам президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации Сергея Катырина, в организации работает комитет, где представлены все направления средств массовой информации. Здесь имеются в виду пишущие, говорящие и электронные СМИ. Комитет направляет свои идеи в министерства и правительство. Инициативы ТПП основаны на мнении данного комитета, который формулирует вещи, необходимые для поддержки отрасли. Эксперты обобщают и обсуждают предложения. После их передают Кабмину РФ. Речь идет об экономической поддержке и сохранении денег, выделяемых в регионах для поддержки изданий.