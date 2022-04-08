В Москве прошел конкурс деловых СМИ

Делегаты поговорили о кооперации новых и классических медиа и трендах в индустрии, поддержке отрасли и законодательных изменениях в ее регулировании.
По словам президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации Сергея Катырина, в организации работает комитет, где представлены все направления средств массовой информации. Здесь имеются в виду пишущие, говорящие и электронные СМИ. Комитет направляет свои идеи в министерства и правительство. Инициативы ТПП основаны на мнении данного комитета, который формулирует вещи, необходимые для поддержки отрасли. Эксперты обобщают и обсуждают предложения. После их передают Кабмину РФ. Речь идет об экономической поддержке и сохранении денег, выделяемых в регионах для поддержки изданий.
Делегаты форума рассмотрели важные вопросы деловой журналистики. Далее они участвовали в награждении победителей конкурса «Экономическое возрождение России». Из года в год в нем принимают участие более 1000 отечественных журналистов.
Зампред правления банка МФК Анатолий Хвостиков входит в жюри конкурса деловых СМИ. Он внимательно наблюдает за региональными журналистами, которые освещают сложившуюся экономическую ситуацию в своем субъекте РФ. Везде СМИ акцентируют внимание на простых потребностях граждан.
На последнем заседании судьи конкурса изучили все темы и номинантов. Жюри дало высокую оценку грамотности и профессионализму репортеров и обозревателей. «Журналисты дотягиваются до самой сути ответов на вопросы», – резюмировал Анатолий Хвостиков.
Среди номинаций конкурса значатся «Лучшие региональные и федеральные СМИ», «Успешный старт» и Гран-при за историю предпринимательского успеха. Организаторами были отдельно выделены отраслевые медиа в агропромышленном комплексе.
Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков заявил, что это особая номинация. По его словам, она учреждена «ФосАгро». Агропромышленный комплекс РФ все время развивается. СМИ уделяют ему повышенное внимание. Торгово-промышленная палата новую номинацию поддержала. Номинация ПАО «ФосАгро» позволяет освещать новости агропромышленного сектора на федеральном, городском, региональном и районном уровнях. Подобный подход помогает развитию журналистики на местах.
Конкурс проводят уже более четверти века. В минувшем году жюри изучило более 350 заявок из 78 торгово-промышленных палат по всей России.