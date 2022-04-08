В Нижнем Тагиле искусственный пожар потушат при помощи вертолета

В микрорайоне Валегин Бор в Нижнем Тагиле создадут учебный пожар для того, чтобы отработать действия для его оперативного тушения. В мероприятиях будет задействован вертолет и беспилотники.

В Нижнем Тагиле условный пожар устранят при помощи вертолета 14 апреля в рамках проверки взаимодействия оперативных служб города и области по отработке вопросов ликвидации ЧС. Учения состоятся на территории микрорайона Валегин Бор. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Учения начнутся в 6.00 и завершатся в 18.00. В мероприятиях будут задействованы руководители областного управления МЧС РФ, регионального министерства общественной безопасности, областные спасатели и представители Уральского института ГПС МЧС России. Первоочередно будут отрабатываться навыки организации тушения ландшафтных пожаров. Спасатели будут пытаться защитить населенные пункты и объекты инфраструктуры. По словам начальника отдела гражданской защиты населения администрации города Андрея Мишина, в том числе в микрорайоне Валегин Бор на открытой местности организуют искусственный пожар. Тушить возгорание будут при помощи вертолета, который возьмет воду для тушения с поверхности Валегинского пруда. Также будут задействованы беспилотные летательные аппараты. Местных жителей просят соблюдать спокойствие. Перед проведением учений состоится рейд, чтобы еще раз предупредить горожан о предстоящих мероприятиях.

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