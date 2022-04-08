В Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор с 13 по 30 апреля

В Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор с 13 по 30 апреля
В Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор с 13 по 30 апреля
Сегодня, 16:36ОбществоФото: МУП "Водоканал-НТ"
Временные неудобства связаны с проведением работ по устройству ливневой канализации в Нижнем Тагиле.

С 13 по 30 апреля в Нижнем Тагиле закроют движение автотранспорта по улице Товарный Двор. Ограничения введут на участке от дома № 29 по улице Садовая до пересечения автомобильной дороги по улице Товарный Двор с автодорогой по улице Садовая, информирует пресс-служба мэрии.

В «Водоканал-НТ» сообщили о начале капремонта водопровода и двух канализационных коллекторов на Привокзальной площади. Напомним, здесь планируется установить стелу «Город трудовой доблести» к 300-летию Нижнего Тагила.

Работы будут проводиться на участке от дома № 6А по улице Садовая до дома быта «Эра». Предстоит отремонтировать 535 метров водопровода, а также отремонтировать все колодцы на сети водоснабжения.

Капитальный ремонт коллекторов будет производиться на участке от гостиницы «Тагил» до камеры гашения на улице Садовая, 19.

Окончание работ по графику — до конца июня, но они могут завершиться уже в середине мая.

В «Водоканале» добавили, что «никаких неудобств жители не почувствуют».

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