В Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор с 13 по 30 апреля

С 13 по 30 апреля в Нижнем Тагиле закроют движение автотранспорта по улице Товарный Двор. Ограничения введут на участке от дома № 29 по улице Садовая до пересечения автомобильной дороги по улице Товарный Двор с автодорогой по улице Садовая, информирует пресс-служба мэрии.