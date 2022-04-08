В Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор с 13 по 30 апреля

С 13 по 30 апреля в Нижнем Тагиле закроют движение автотранспорта по улице Товарный Двор. Ограничения введут на участке от дома № 29 по улице Садовая до пересечения автомобильной дороги по улице Товарный Двор с автодорогой по улице Садовая, информирует пресс-служба мэрии.
В «Водоканал-НТ» сообщили о начале капремонта водопровода и двух канализационных коллекторов на Привокзальной площади. Напомним, здесь планируется установить стелу «Город трудовой доблести» к 300-летию Нижнего Тагила.
Работы будут проводиться на участке от дома № 6А по улице Садовая до дома быта «Эра». Предстоит отремонтировать 535 метров водопровода, а также отремонтировать все колодцы на сети водоснабжения.
Капитальный ремонт коллекторов будет производиться на участке от гостиницы «Тагил» до камеры гашения на улице Садовая, 19.
Окончание работ по графику — до конца июня, но они могут завершиться уже в середине мая.
В «Водоканале» добавили, что «никаких неудобств жители не почувствуют».