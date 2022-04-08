В Нижнем Тагиле задержали разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Тагильчанин избежит ответственности по статье о реабилитации фашизма, поскольку на момент совершения преступления ему не было 18 лет.

В начале апреля правоохранители задержали 19-летнего тагильчанина, который в 2020 году опубликовал на сайте «Бессмертного полка» снимок Адольфа Гитлера. Однако привлечь молодого человека к ответственности по статье о реабилитации фашизма не удастся: на момент «шутки» он не достиг совершеннолетия. Парня отпустили, но перед этим он принес публичные извинения на камеру. По данным 66.ru в деле может появиться и второй фигурант. Силовики уже провели несколько обысков. Задача осложняется тем, что злоумышленники использовали чужие аккаунты и подменяли IP-адреса. Ранее сообщалось, что хозяин магазина на Руднике в Тагиле во второй раз привлечен к ответственности за нелегальный алкоголь.

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