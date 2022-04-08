За нелегальный алкоголь второй раз привлечен хозяин магазина на Руднике в Тагиле

10 тысяч штрафа получил хозяин магазина на Руднике в Нижнем Тагиле за реализацию алкоголя без сопроводительных документов. В первый раз за такое нарушение он отделался предупреждением.

Проверка в магазине «Продукты» на улице Ульяновская, 48 прошла 1 декабря 2021 года. Полицейские провели контрольную закупку и приобрели у продавца две бутылки разных пивных напитков объемом 1,5 литра по цене 85 рублей за каждую. Однако оказалось, что у индивидуального предпринимателя не было товарно-сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота. Кроме того, тагильчанин не осуществлял учет закупа алкогольной продукции через систему ЕГАИС. В результате в отношении ИП было составлен протокол за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Суд решил, что правонарушение было совершено намеренно и назначил тагильчанину штраф в размере 10 тысяч рублей. Ранее, в 2020 году, за совершение такого же административного нарушения ИП был наказан предупреждением. Напомним, 6 апреля в Нижнем Тагиле в закусочной «Дионис» на Вагонке скончался посетитель. Ранее хозяин заведения был оштрафован на 250 тысяч рублей за контрафактный алкоголь. Мужчина умер в кафетерии «Дионис» в Нижнем Тагиле

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