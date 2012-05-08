Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева поздравила горожан с наступающим Днем Победы

На официальном сайте городамэр Валентина Исаева поздравила тагильчан с наступающим праздником:

Уважаемые тагильчане! Дорогие ветераны! Примите самые сердечные поздравления с великим, всенародным праздником – Днем Победы!

Нет ни одной тагильской семьи, которую бы не опалило пламя самой страшной в истории человечества войны. Давно отгремели ее последние залпы, но в памяти людской навсегда останутся героизм, мужество, отвага воинов, отстоявших независимость Родины. Наш народ одержал в той войне Великую Победу, освободив мир от угрозы фашистского порабощения.

Неувядаемой славой покрыли себя все, кто сражался за Отчизну, кто приближал миг окончания кровопролития. Десятки тысяч тагильчан ушли на фронт в те грозные годы, многие навсегда остались на полях сражений, стали жертвами концлагерей. А те, кто вернулся домой, подняли из руин страну и стали той движущей силой, которая сделала наше государство одним из самых мощных в мире. Сейчас рядом с нами живут 522 фронтовика. Каждому из них наш низкий поклон.

Всегда живой будет память и о тех, кто беззаветно трудился в тылу, кто терпел голод и холод, отдавая все для фронта, все для Победы.Ровно треть всех танков Советской Армии в годы войны были сделаны из стали, изготовленной на НТМК, каждый третий Т-34 сошел с конвейера Уралвагонзавода, каждый десятый снаряд для «катюш» был отправлен на фронт из Нижнего Тагила.

Мы безмерно рады тому, что 8 328 тружеников тыла, живых героев трудового фронта, по-прежнему в строю, помогают юным тагильчанам понять,как надо трудиться, как любить свою Родину.

Не только заводчане работали на Победу, у каждого в те годы был свой боевой пост – у медиков,учителей, ученых, хлеборобов, представителей всех мирных профессий. Тысячи детей войны вместе со взрослыми четыре долгих года тоже шли к Победе – справедливой, выстраданной, великой.

Дорогие ветераны! Сегодня мы говорим вам искренние слова благодарности и признательности за ваш вклад в Победу над врагом, за то, что мы можем спокойно жить, работать. Судьба каждого из вас является ярким примером беззаветной любви, верности и преданности Отечеству. Крепкого вам здоровья и долголетия.

Искренне желаю всем тагильчанам в этот Великий день мирного неба, счастья и благополучия. Пусть этот праздник для нас всегда остается вдохновляющим источником силы, мужества, истинной гордости за родной Нижний Тагил, нашу страну и ее непобедимый народ.