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О главных трудностях в жизни ветеранов Нижнего Тагила и о помощи, которая оказывается сейчас, председатель Совета ветеранов Рудника Николай Семенов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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О главных трудностях в жизни ветеранов Нижнего Тагила и о помощи, которая оказывается сейчас, председатель Совета ветеранов Рудника Николай Семенов

8 мая 2012, 23:20ОбществоВалерия Лошкарева
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