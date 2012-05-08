О главных трудностях в жизни ветеранов Нижнего Тагила и о помощи, которая оказывается сейчас, председатель Совета ветеранов Рудника Николай Семенов

Около 60 ветеранов-работников шахт Рудника III Интернационала взял под опеку Совет ветеранов Рудника. Члены совета во главе с председателем Николаем Ивановичем Семеновым оказывают ветеранам посильную помощь, в которой с каждым годом они нуждаются все сильнее. Николай Иванович готов рассказать о том, как живется сейчас ветеранам, с какими трудностями они сталкиваются и о многом другом.

Юлия: Каким образом осуществляется поддержка? Кто сейчас помогает ветеранам?

Николай Иванович: В основном, ветеранам ВОв, да и вообще ветеранам, помогают те предприятия, на которых они работали. Но некоторые организации, в частности, Рудник, Мебельная фирма, РайПищеТорг, Хлебозавод, закрылись, и их бывшие сотрудники остаются без поддержки. При городском совете ветеранов создан координационный совет ликвидированных предприятий. И ветераны, которые потеряли связь с производством, могут получать поддержку от него. Жителей Рудника, в основном, ранее работающих на ныне закрытых предприятиях, мы привлекаем к своим мероприятиям. На встречу, посвященную Дню Победы в этом году, мы пригласили порядка 60 человек.

Tagilcity.ru: Как вы думаете, какая именно, материальная или моральная, поддержка наиболее важна для ваших ветеранов?

Николай Иванович: Несомненно, моральная. Многие наши ветераны и пенсионеры – люди очень одинокие. Зачастую им не с кем бывает поделиться своими переживаниями, проблемами, да просто поговорить. Дети либо далеко, в других городах, либо просто не навещают родителей, погрузившись в свои заботы. У кого-то, конечно, детей нет. Вот мы и оказываем им некоторое внимание, даем возможность пообщаться.

Tagilcity.ru: Нуждаются ли ваши ветераны в консультациях какого-либо рода?

Николай Иванович: Часто ветераны нуждаются в правовой поддержке,консультациях по вопросам ЖКХ, пенсионного обеспечения, взаимодействия суправляющими компаниями. В этом им помогает местное Территориальноеобщественное самоуправление (ТОС), Комплексный центр обслуживаниянаселения Тагилстроевского района, наш Совет. Сотрудники центрапринимают ветеранов и инвалидов, консультируют по правовым вопросам, повопросам пенсионного обеспечения, замены документов.

Tagilcity.ru: Пожилые люди подчас очень доверчивы и зачастую становятся самыми легкими жертвами мошенников. Злоумышленники приходят в квартиры пожилых людей под видом сотрудников управляющих компаний, муниципальных образований, сантехников, социальных работников. Пенсионеров пытаются обокрасть посредством сотовых телефонов, отправляя им смс-сообщения и звоня от имени детей и внуков. Пытается ли ваш Совет оградить их от такого рода опасностей?

Николай Иванович: Ну а как тут оградишь? Разве что вести профилактические беседы, что мы и делаем. Об этом неоднократно говорили в СМИ, говорим и мы: не открывайте дверь незнакомым людям, не реагируйте на странные звонки. Лично я советую звонить в этих случаях мне, все наши ветераны знают мой телефон.

Вопрос от пользователя Miss: Из своего детства помню, что перед 9мая мы писали сочинение или рассказ о каком-либо ветеране, делалинастенные газеты, для чего нам нужно было сходить в гости к самомуветерану. Он нам рассказывал о войне, битвах, показывал фотографииордена, есть ли сейчас такая практика? Ведь эти рассказы на меня, покрайней мере, так сильно повлияли, именно после них я действительнопочувствовала, какая была страшная война!

Николай Иванович: Наш Совет сотрудничает с молодежью, в основномсо школами, среди которых особняком стоит школа №24 на Руднике. В этойшколе сейчас идет реконструкция небольшого музея, посвященного Руднику,и, в том числе, нашим ветеранам.

Администрация Тагилстроевского районавыделила деньги на замену стендов и стеллажей. Открытие обновленногомузея ожидаем к 85-летнему юбилею Рудника. Мы делаем многое, чтобы обистории района и о его людях знали дети, наше будущее, стараемся статьближе к ним, поэтому было решено разместить музей прямо в школе. Помимоэтого мы часто проводим школьникам встречи с нашими ветеранами.

Tagilcity.ru: Какие праздники организуются для ветеранов при поддержке вашего Совета?

Николай Иванович: Конечно, главный праздник – это День Победы. 3 мая у нас прошла праздничная встреча, которую организовали мы совместно с Домом национальных культур нашего района. Ветеранов, среди которых, к сожалению, только двое непосредственных участников войны смогли посетить это мероприятие, поздравляли праздничными номерами коллективы Дворца. Финансирование выделила Администрация Тагилстроевского района. Также помощь оказывает наш депутат Вячеслав Горячкин. Помимо Дня Победы мы отмечаем Новый год, День пожилого человека, День матери, дни рождения микрорайона.

Tagilcity.ru: Сколько ветеранов войны осталось на попечении вашего Совета?

Николай Иванович: Участников войны среди наших ветеранов шестеро, итолько четверо из них все еще могут ходить. Далее у нас под опекой естьдети войны, вдовы фронтовиков, труженики тыла. Есть еще такие категорииветеранов, как блокадники и узники концлагерей, но у нас таких нет.Большинство наших ветеранов все-таки – это ветераны труда, работникиРудника. Ветеранов ВОв у нас практически не осталось, и с каждым годомони уходят от нас. В этом году мы записываем ролик, который будеттранслироваться во время митингов ко Дню Победы, проводящихся наРуднике. В ролике мы вспоминаем тех, кто ушел от нас в этом году, ижелаем здоровья тем, кто еще жив.

Tagilcity.ru: Производят какие-то выплаты Администрации города и районов к праздникам вашим ветеранам?

Николай Иванович: Нет, такой материальной помощи муниципалитет и районы не оказывают. Они выделяют деньги на проведение мероприятий, накрытие столов для ветеранов. Также мы привлекаем к спонсорству коммерческие мероприятия, в частности, магазины района. Некоторые помогают.

Tagilcity.ru: Николай Иванович, спасибо Вам за то, что Вы делаете для ветеранов. Городской информационный портал Tagilcity.ru и наши пользователи поздравляют ветеранов с великим праздником и желают крепкого здоровья, долголетия, заботливых родных и близких и благополучия в семьях!

Николай Иванович: Спасибо.