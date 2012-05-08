Тагильчане, прибывшие на фестиваль в Кривой Рог, восхитились чистотой и озеленением города

Криворожцы приняли гостей из Нижнего Тагила по-особенному: все-таки, наш город и Кривой Рог объединяет многолетняя дружба и братские отношения. На следующий день после фестиваля городской голова Юрия Вилкул принял у себя делегацию из дружественного города.

Тагильчане, среди которых были танцоры ДЮСШ «Тагилстрой» Алексей Сенин, Александра Чубарова, Даниил Теиц и Диана Диденко, поблагодарили за радушный прием и восхитились высоким уровнем организации мероприятия. Кроме того, в присутствии главы они рассказали, что их поразил чистый и зеленый город, а также внимательность и неравнодушие местных жителей.

Помимо тагильских танцоров в конкурсе приняли участие более 400 пар из 23 городов Украины и России, говорится в сообщении пресс-службы исполкома Криворожского городского совета.