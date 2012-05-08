У нижнетагильских дорожников аврал — трассы готовят к визиту Владимира Путина

По его данным, Тагилдорстрой заморозил все ремонты в центре города. Бригады и техника переброшены на 101 шоссе. Напомним, Владимир Путин сразу после избрания президентом пообещал отблагодарить коллектив Уралвагонзавода за поддержку. Поэтому больше всего Владимира Путина, который вступил в должность президента 7 мая, ждут именно на этом предприятии.

Дорожники нацелены на то, чтобы привести в порядок так называемый «гостевой маршрут» - от Старателя на Вагонку. При этом, как отметил Никита Чапурин, ремонтники работают по 16 часов в сутки без выходных, и люди не выдерживают такой гонки.