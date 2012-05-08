У нижнетагильских дорожников аврал — трассы готовят к визиту Владимира Путина
У дорожников аврал. При подготовке к визиту Владимира Путина, который ожидается 10 мая, муниципалитет требует срочно отремонтировать Восточное шоссе, рассказал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
По его данным, Тагилдорстрой заморозил все ремонты в центре города. Бригады и техника переброшены на 101 шоссе. Напомним, Владимир Путин сразу после избрания президентом пообещал отблагодарить коллектив Уралвагонзавода за поддержку. Поэтому больше всего Владимира Путина, который вступил в должность президента 7 мая, ждут именно на этом предприятии.
Дорожники нацелены на то, чтобы привести в порядок так называемый «гостевой маршрут» - от Старателя на Вагонку. При этом, как отметил Никита Чапурин, ремонтники работают по 16 часов в сутки без выходных, и люди не выдерживают такой гонки.
При этом активисты «Тагила без ям», контролирующие ремонты дорог и просто очевидцы жалуются, что сейчас асфальт стали укладывать в дождь и в лужи. Технологии не соблюдаются, по мнению Никиты Чапурина, как раз из-за аврала.