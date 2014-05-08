9 мая служба заказа такси «НонСтоп» дарит бесплатные поездки!
8 мая 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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Служба заказа такси «НонСтоп» от всей души поздравляет всех жителей города Нижний Тагил с Днем Великой Победы!
Годы уходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. Низкий поклон Нашим фронтовикам и труженикам тыла! Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!
В честь праздника 9-го мая служба заказа такси «НонСтоп» предоставляет каждому третьему клиенту бесплатную поездку! Также в этот день назови код 296 и получи скидку 15%!
Тагильчане, с праздником Великой Победы! Вечная слава победителям!
Служба заказа такси «НонСтоп»
Адрес: ул. Уральская, 9 офис 102
Тел: 40-00-00
Информация на сайте: nt.taxinonstop.ru
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