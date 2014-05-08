Черногория: небольшие тайны огромного удовольствия
Посетители этой страны, жемчужины Адриатики, либо считают ее обычным морским курортом, либо теряют голову от ее удивительных мест.
Речь идет о Черногории, или Монтенегро (название страны на европейский лад). Ласковое солнце, прогулки по небольшим уютным улочкам, аромат роз, чашечка кофе - словом, все необходимое для качественного отдыха. Приятно, что для краткосрочной (до месяца) поездки не требуется виза. Что необходимо подготовить для успешной поездки:
Перелет. Начнем подготовку к путешествию с покупки билетов на самолет, стоимость которых составляет около 280 евро, если покупать заранее. С началом сезона отпусков турфирмы массово разбирают билеты, из-за чего цена растет катастрофически. Город Тиват удобен транспортной развязкой, благодаря которой можно быстро попасть, куда необходимо. Подгорица - столица страны, расположена подальше, около часа езды от аэропорта.
Проживание. Выбор жилья желательно сделать заблаговременно: вилла или гостиница. Значительно облегчит решение вопроса проживания бронирование отелей в Черногории. Для первой поездки рекомендуется посетить такой город как Будва, являющийся историческим центром, наполненный кофейнями и лавками с сувенирами, неподалеку от аэропорта, или более тихий, Свети Стефан с чистым морем.
Питание. Выбор блюд Черногории не кишит экзотикой и морепродуктами. Популярен обед за четверть сотни евро из сытных мясных блюд, овощей, сыра и свежих фруктов. Рекомендуется попробовать национальное сырокопченое мясо и оливки, которые продаются на рынке. Учитывая различие в рецептах приготовления последних, лучше перед покупкой их продегустировать.
Пляжи. Песчаных пляжей здесь почти нет, вокруг - галька. Ульцин, пожалуй, единственное место с большим песочным пляжем. Пляж в Бечичах, Милочере и Свети Стефан - также песчаный, но насыпной.
Покупки. Здесь туристы с удовольствием покупают недорогую, но брендовую, итальянскую одежду, привозимую по морю в черногорский город Бар. Обувь можно приобрести сербскую. Туристы везут, кроме традиционных, эксклюзивные сувениры: винные бутыли, украшенные художественной росписью, и кукол в национальных костюмах.
Контроль за приезжими. Несмотря на отсутствие визового режима, властями ведется учет въехавших туристов. По приезду гости должны на протяжении суток получить временную регистрацию стоимостью один евро за сутки пребывания на курорте. Получение документа о пребывании не займет много времени, выдают его в офисе любой турфирмы.