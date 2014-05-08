Черногория: небольшие тайны огромного удовольствия

Речь идет о Черногории, или Монтенегро (название страны на европейский лад). Ласковое солнце, прогулки по небольшим уютным улочкам, аромат роз, чашечка кофе - словом, все необходимое для качественного отдыха. Приятно, что для краткосрочной (до месяца) поездки не требуется виза. Что необходимо подготовить для успешной поездки:

Перелет. Начнем подготовку к путешествию с покупки билетов на самолет, стоимость которых составляет около 280 евро, если покупать заранее. С началом сезона отпусков турфирмы массово разбирают билеты, из-за чего цена растет катастрофически. Город Тиват удобен транспортной развязкой, благодаря которой можно быстро попасть, куда необходимо. Подгорица - столица страны, расположена подальше, около часа езды от аэропорта.

Проживание. Выбор жилья желательно сделать заблаговременно: вилла или гостиница. Значительно облегчит решение вопроса проживания бронирование отелей в Черногории. Для первой поездки рекомендуется посетить такой город как Будва, являющийся историческим центром, наполненный кофейнями и лавками с сувенирами, неподалеку от аэропорта, или более тихий, Свети Стефан с чистым морем.

Питание. Выбор блюд Черногории не кишит экзотикой и морепродуктами. Популярен обед за четверть сотни евро из сытных мясных блюд, овощей, сыра и свежих фруктов. Рекомендуется попробовать национальное сырокопченое мясо и оливки, которые продаются на рынке. Учитывая различие в рецептах приготовления последних, лучше перед покупкой их продегустировать.

Пляжи. Песчаных пляжей здесь почти нет, вокруг - галька. Ульцин, пожалуй, единственное место с большим песочным пляжем. Пляж в Бечичах, Милочере и Свети Стефан - также песчаный, но насыпной.

Покупки. Здесь туристы с удовольствием покупают недорогую, но брендовую, итальянскую одежду, привозимую по морю в черногорский город Бар. Обувь можно приобрести сербскую. Туристы везут, кроме традиционных, эксклюзивные сувениры: винные бутыли, украшенные художественной росписью, и кукол в национальных костюмах.