День Победы в Нижнем Тагиле: главные городские мероприятия и закрытие движения

С 7:50 до 8:00 – возложение венка к памятнику погибшим в авиакатастрофе на Театральной площади 9 мая 1993 года. Завтра исполняется ровно 21 год с момента падения Як-52. О том, как проводилось расследование, на 20-летие трагедии TagilCity.ru рассказал Василий Калинин.

С 8:30 до 9:00 – состоится митинг и возложение венков у мемориала Славы на центральном кладбище. В 9:00 делегации в полном составе поедут на Театральную площадь.

С 10:00 до 10:40 войска Нижнетагильского гарнизона и гарнизона полиции в праздничных мероприятиях. Напомним, откроют его легендарный Т-34 и знаменная группа из ветеранов Великой Отечественной войны на автомобиле ГАЗ-67. Предполагается, что всего в параде будут задействованы около 250 человек. Перед центральной трибуной помимо Т-34 пройдет армейские полноприводные автомобили многоцелевого назначения семейств «Мустанг», «Суша», «Тигр». Автомобили будут транспортировать дивизионную пушку диаметром 76 мм, и гаубицы диаметром 122 и 152 мм. После этого маршем проследуют коробки 12 отряда специального назначения, ветеранов пограничной службы и воздушно-десантных войск, кадетов и юных моряков. А с 10:40 до 12:00 трудящиеся предприятия города и учащаяся молодежь продолжит демонстрацию. Добавим, что вчера на главное улице города проходила генеральная репетиция парада.

Фотографии с генеральной репетиции парада

С 12:10 до 12:20 у памятника воинам интернационалистам на берегу пруда будут возложены венки.

В 12:40 начнется торжественное построение участников спортивного парада и велопробега. А в 13:00 состоится открытие и парад участников легкоатлетической эстафеты и велопробега, который, в свою очередь, пройдет до 14:50. Кстати, в этом году эстафета на призы «Тагильского рабочего» отмечает свой 65-летний юбилей. Общая протяженность составит 5 750 метров. В 15:00 состоится торжественное закрытие и награждение победителей спортивного события.

Закрытие дорог

В Ленинском районе

с 07.30 часов до окончания массовых мероприятий:

по улице Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Красноармейская

по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко

по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского

по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского

по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная

по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина и на участке от улицы Карла Маркса до улицы Газетная

по улице Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная

по улице Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная

по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова

по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная

по улице Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского

по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского

по улице Газетная на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского

с 12.00 до 15.30 часов:

по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции

по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса

по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции

по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова (на период проведения 65-ой традиционной легко-атлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий»)

с 14.00 до 23.00 часов:

по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская

по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова

по улице Красноармейская на участке от улицы Уральская до улицы Горошникова

по улице Пархоменко на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова (на время проведения на площади за зданием МАУ «Нижнетагильская филармония» праздничного концерта)

В Дзержинском районе

с 15.00 часов до окончания районной манифестации и митинга, посвященных Дню Победы:

по проспекту Вагоностроителей на участке от дома № 8 до проспекта Дзержинского

по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский

по проспекту Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева.

Более того, ГИБДД обращает внимание автомобилистов, что 9 мая с 00.00 часов до окончания праздничных мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств:

по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского

по улице Газетная на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская

по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского

по улице Первомайская на участке от улицы Газетная до улицы Горошникова

по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская

по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко

по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная

по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы шоссе Восточное до улицы Тимирязева

по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский.