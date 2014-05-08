День Победы в Нижнем Тагиле: главные городские мероприятия и закрытие движения
Уже завтра наступит день 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В каждом городе проходит ряд торжественных мероприятий, и Нижний Тагил – не исключение.
С 7:50 до 8:00 – возложение венка к памятнику погибшим в авиакатастрофе на Театральной площади 9 мая 1993 года. Завтра исполняется ровно 21 год с момента падения Як-52. О том, как проводилось расследование, на 20-летие трагедии TagilCity.ru рассказал Василий Калинин.
С 8:30 до 9:00 – состоится митинг и возложение венков у мемориала Славы на центральном кладбище. В 9:00 делегации в полном составе поедут на Театральную площадь.
С 10:00 до 10:40 войска Нижнетагильского гарнизона и гарнизона полиции в праздничных мероприятиях. Напомним, откроют его легендарный Т-34 и знаменная группа из ветеранов Великой Отечественной войны на автомобиле ГАЗ-67. Предполагается, что всего в параде будут задействованы около 250 человек. Перед центральной трибуной помимо Т-34 пройдет армейские полноприводные автомобили многоцелевого назначения семейств «Мустанг», «Суша», «Тигр». Автомобили будут транспортировать дивизионную пушку диаметром 76 мм, и гаубицы диаметром 122 и 152 мм. После этого маршем проследуют коробки 12 отряда специального назначения, ветеранов пограничной службы и воздушно-десантных войск, кадетов и юных моряков. А с 10:40 до 12:00 трудящиеся предприятия города и учащаяся молодежь продолжит демонстрацию. Добавим, что вчера на главное улице города проходила генеральная репетиция парада.
Фотографии с генеральной репетиции парада
С 12:10 до 12:20 у памятника воинам интернационалистам на берегу пруда будут возложены венки.
В 12:40 начнется торжественное построение участников спортивного парада и велопробега. А в 13:00 состоится открытие и парад участников легкоатлетической эстафеты и велопробега, который, в свою очередь, пройдет до 14:50. Кстати, в этом году эстафета на призы «Тагильского рабочего» отмечает свой 65-летний юбилей. Общая протяженность составит 5 750 метров. В 15:00 состоится торжественное закрытие и награждение победителей спортивного события.
Закрытие дорог
В Ленинском районе
с 07.30 часов до окончания массовых мероприятий:
- по улице Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Красноармейская
- по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко
- по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского
- по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского
- по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная
- по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина и на участке от улицы Карла Маркса до улицы Газетная
- по улице Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная
- по улице Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная
- по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова
- по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная
- по улице Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского
- по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского
- по улице Газетная на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского
с 12.00 до 15.30 часов:
- по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции
- по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса
- по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции
- по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова (на период проведения 65-ой традиционной легко-атлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий»)
с 14.00 до 23.00 часов:
- по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская
- по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова
- по улице Красноармейская на участке от улицы Уральская до улицы Горошникова
- по улице Пархоменко на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова (на время проведения на площади за зданием МАУ «Нижнетагильская филармония» праздничного концерта)
В Дзержинском районе
с 15.00 часов до окончания районной манифестации и митинга, посвященных Дню Победы:
- по проспекту Вагоностроителей на участке от дома № 8 до проспекта Дзержинского
- по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский
- по проспекту Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева.
Более того, ГИБДД обращает внимание автомобилистов, что 9 мая с 00.00 часов до окончания праздничных мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств:
- по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского
- по улице Газетная на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская
- по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского
- по улице Первомайская на участке от улицы Газетная до улицы Горошникова
- по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская
- по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко
- по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная
- по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы шоссе Восточное до улицы Тимирязева
- по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский.
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