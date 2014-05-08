Фотостудия FotoLife (Фотолайф) рада рассказать о Световом оборудовании которое есть в студии!

Фотография и свет неразделимы. Свет создает настроение, визуально выделяет важные элементы, направляет глаз смотрящего на фотографию. Как правило, тип освещения в первую очередь зависит от свойств объекта съемки и задач, поставленных перед собой фотографом. При помощи освещения фотограф выражает свою творческую индивидуальность.

Наша фотостудия «Фотолайф» рада расссказать вам немного о Световом оборудовании которое есть в студии!

Итак для комфортной работы и воплощении любых идей у нас имеются:

3 фонаря Bowens 500PRO, с возможностью автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимостью с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard, при этом они имеют краткие длительность импульса (до 1/2900 сек) и время готовности.

2 зоната 2x115см - двойного назначения, они имеют белую внутреннюю поверхность и съемную серебристую подложку, снаружи черную.

Это обеспечивает мягкий, но высокоэффективный отраженный свет.

Для съемки с ближним светом серебристо-черная подложка снимается, что позволяет приблизить источник света к объекту съемки и снимать насквозь, как при работе с софтбоксом.

2 широкоугольных рефлектора

- 1 софт-бокс (100x100см) самого популярного размера, для широкого спектра фотографии.

- Рефлектор 75° 37.5 см - в народе его называют «Портретной тарелкой»

Этот 40-сантиметровый рефлектор с матовой поверхностью снабжен рассеивающим устройством, закрывающим вспышку и моделирующую лампу для увеличения мягкости света. Являясь самым "мягким" рефлектором идеально подходит для портретирования и съемки небольших объектов.

А так же профессиональные осветительных стойки в колличестве 3 шт)))