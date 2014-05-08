Фотостудия FotoLife (Фотолайф) рада рассказать о Световом оборудовании которое есть в студии!
Фотография и свет неразделимы. Свет создает настроение, визуально выделяет важные элементы, направляет глаз смотрящего на фотографию.
Фотография и свет неразделимы. Свет создает настроение, визуально выделяет важные элементы, направляет глаз смотрящего на фотографию. Как правило, тип освещения в первую очередь зависит от свойств объекта съемки и задач, поставленных перед собой фотографом. При помощи освещения фотограф выражает свою творческую индивидуальность.
Наша фотостудия «Фотолайф» рада расссказать вам немного о Световом оборудовании которое есть в студии!
Итак для комфортной работы и воплощении любых идей у нас имеются:
3 фонаря Bowens 500PRO, с возможностью автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимостью с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard, при этом они имеют краткие длительность импульса (до 1/2900 сек) и время готовности.
2 зоната 2x115см - двойного назначения, они имеют белую внутреннюю поверхность и съемную серебристую подложку, снаружи черную.
Это обеспечивает мягкий, но высокоэффективный отраженный свет.
Для съемки с ближним светом серебристо-черная подложка снимается, что позволяет приблизить источник света к объекту съемки и снимать насквозь, как при работе с софтбоксом.
2 широкоугольных рефлектора
- 1 софт-бокс (100x100см) самого популярного размера, для широкого спектра фотографии.
- Рефлектор 75° 37.5 см - в народе его называют «Портретной тарелкой»
Этот 40-сантиметровый рефлектор с матовой поверхностью снабжен рассеивающим устройством, закрывающим вспышку и моделирующую лампу для увеличения мягкости света. Являясь самым "мягким" рефлектором идеально подходит для портретирования и съемки небольших объектов.
А так же профессиональные осветительных стойки в колличестве 3 шт)))
Приходите к нам и создавайте с нами шедевры Фотографии!