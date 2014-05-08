Nissan X-Trail 2014 г.в. по цене 2013! Скидка 100 000 рублей только в автоцентре КОНКОРД!
Уважаемые клиенты! Автоцентр Конкорд предоставляет вам уникальную возможность приобрести мощный и комфортабельный внедорожникNissan X-Trail 2014 г.
Уважаемые клиенты!
Автоцентр Конкорд предоставляет вам уникальную возможность приобрести мощный и комфортабельный внедорожник
Nissan X-Trail 2014 г.в. по цене 2013!
100 000 руб.
Двигатель: 2.0 (141 л.с.)
КПП: Механическая
Grayish blue (серо-синий металлик)
Авто 2014 года выпуска! Распродажа! Скидка 100 000!!!
1 010 000 руб.
Двигатель: 2.0 (141 л.с.)
КПП: Вариатор
White (белый)
Авто 2014 года выпуска! Распродажа! Скидка 100 000!!!
1 043 000 руб.
Двигатель: 2.0 (141 л.с.)
КПП: Вариатор
Blade Silver (cерый металлик)
Авто 2014 года выпуска! Распродажа! Скидка 100 000!!!
Доступны другие цвета
1 060 000 руб.
Двигатель: 2.0 (141 л.с.)
КПП: Вариатор
Deep Amethyst Gray (серо-фиолетовый металлик)
Авто 2014 года выпуска! Распродажа! Скидка 100 000!!!
1 130 000 руб.
Двигатель: 2.0 (141 л.с.)
КПП: Механическая
Blade Silver (cерый металлик)
Авто 2014 года выпуска! Распродажа! Скидка 100 000!!!
1 135 000 руб.
Двигатель: Дизель 2.0 (150 л.с.)
КПП: Механическая
Полный привод
Diamond Black (черный металлик)
1 200 000 руб.
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55