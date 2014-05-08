Нижнетагильские чиновники разоряют общественные бани

C другой стороны, намного больше, чем общественные бани, страдают бассейны, которые по большей части являются сезонными предприятиями. По этой причине в зимний период бассейны терпят убытки, а теряя прибыль, не успевают подготовиться к летнему сезону, в свою очередь теряя еще больше клиентов и разоряясь. Именно поэтому компания Гидростроймонтаж опубликовала хорошую статью про бассейны, в которой подробно описывается проектирование и строительство бассейна в частном загородном доме. Тут такая же ситуация, как и с банями - если закрываются общественные - надо построить свой, хотя разовые затраты и будет несколько больше.