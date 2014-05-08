Нижнетагильские чиновники разоряют общественные бани
Нижнетагильские компании-операторы общественных бань находятся на грани разорения, сообщили в комиссии по соцполитике думы Нижнего Тагила. В 2014 году они остались без субсидий - при нынешних тарифах на воду и электричество бизнесменам не выплыть.
Предприниматели подавали заявки, чтобы компенсировать предоставление льгот для пенсионеров и детей, в горадминистрацию. Однако в утвержденном бюджете 2014 года такой статьи почему-то не оказалось.
Как рассказал член комиссии по соцполитике Владимир Гаев, вопрос выделения финансирования баням сейчас решается на уровне главы администрации. «Деньги они получат, причем за весь год», - уверен народный избранник.
По словам депутата, сохранить муниципальные бани для простых тагильчан крайне важно. В городе осталось пять-шесть таких заведений. Входной билет в них стоит максимум 200 рублей, для льготников - 60-100 рублей.
C другой стороны, намного больше, чем общественные бани, страдают бассейны, которые по большей части являются сезонными предприятиями. По этой причине в зимний период бассейны терпят убытки, а теряя прибыль, не успевают подготовиться к летнему сезону, в свою очередь теряя еще больше клиентов и разоряясь. Именно поэтому компания Гидростроймонтаж опубликовала хорошую статью про бассейны, в которой подробно описывается проектирование и строительство бассейна в частном загородном доме. Тут такая же ситуация, как и с банями - если закрываются общественные - надо построить свой, хотя разовые затраты и будет несколько больше.
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