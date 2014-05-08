ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2014 году потратит на модернизацию более 50 млрд рублей

По его словам, на модернизацию головного предприятия холдинга в Нижнем Тагиле будет направлено порядка 35 млрд руб. До 2020 года на развитие всех предприятий ОАО «НПК «Уралвагонзавод» планируется выделить до 150 млрд руб.

Все эти затраты будут направлены на решение таких задач как выполнение гособоронзаказа отметил Юрий Бодяев, добавив, что корпорация выполнила уже гособоронзаказ на 2014 год и приступила к выполнению его на 2015 год.