ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2014 году потратит на модернизацию более 50 млрд рублей
8 мая 2014, 12:30Обществоpract2@tagilcity.ru
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ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2014 году потратит на модернизацию более 50 млрд руб. Об этом заявил в интервью заместитель генерального директора корпорации Юрий Бодяев.
По его словам, на модернизацию головного предприятия холдинга в Нижнем Тагиле будет направлено порядка 35 млрд руб. До 2020 года на развитие всех предприятий ОАО «НПК «Уралвагонзавод» планируется выделить до 150 млрд руб.
Все эти затраты будут направлены на решение таких задач как выполнение гособоронзаказа отметил Юрий Бодяев, добавив, что корпорация выполнила уже гособоронзаказ на 2014 год и приступила к выполнению его на 2015 год.
Наша задача выполнить модернизацию всех предприятий по выпуску спецтехники, не забывая о загрузке после 2020 года предприятий гражданского направления сообщил он.
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