Приятные сюрпризы к Дню Победы!

Весь персонал базы отдыха "Демидовская Усадьба" поздравляет жителей Тагила и гостей города с Великим праздником - Днем Победы!

Специально к майским праздником Мы снизили цены. Теперь аренда беседки на берегу пруда стоит 750 руб./час. К вашим услугам уютная беседка на 15-20 человек, мангальная зона, чудесный вид, свежий и полезный воздух соснового леса!

Также Вас ждет летний павильон "Шале" - прекрасное место для проведения корпоратива или торжества на природе. За 3000 руб/час компания до 35 человек сможет наслаждаться красотами уральской природы в уютном и красивом Шале!

И, конечно, в любое время вас ждут русские баньки с березовым веничком, комфортабельные номера гостевого коттеджа, банкетный зал и шатер.

Фотографии и описание вы можете посмотреть в нашей группе Вконтакте: http://vk.com/club69320982, вступайте, Вас ждут приятные сюрпризы!

А узнать все подробности и забронировать время можно по телефону: 8-922-148-16-76