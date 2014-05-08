Россия в 2030 году приступит к колонизации Луны

В подготовке предложений в концепцию участвовали Институт космических исследований РАН (в том числе глава этой организации академик РАН Лев Зеленый), ЦНИИмаш, НПО имени Лавочкина, РКК «Энергия» имени Королева, НИИ ядерной физики МГУ, Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ.

В новой концепции, так же как и в предыдущих проектах, упоминается необходимость международной кооперации, но с оговоркой: «Должна быть обеспечена независимость национальной лунной программы от условий и объема участия в ней иностранных партнеров».

Известно, что в веществе Луны присутствуют алюминий, железо, титан, редкоземельные металлы и другие элементы. Согласно документу, после геологических исследований будет разработано технико-экономическое обоснование целесообразности их добычи, переработки и доставки на Землю. При этом предусматривается возможность привлечения на Луну частных инвесторов.

Работы по освоению Луны до 2040 года авторы делят на три этапа. В 2016-2025 годах планируется отправка автоматических межпланетных станций «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». Задачи этих аппаратов — выбор наиболее перспективного района в области Южного полюса Луны для будущего развертывания там полигона и лунной базы. В 2028-2030 годах предполагается осуществить пилотируемые экспедиции на орбиту Луны без высадки на поверхность — в этих целях в РКК «Энергия» уже создается транспортный пилотируемый корабль. В 2030-2040 годах планируется начать экспедиции посещения космонавтами потенциального района размещения лунного полигона и развертывание первых элементов инфраструктуры из лунного вещества. Стоимость проектов просчитана только для первого этапа — это порядка 28,5 миллиардов рублей.

В Роскосмосе пояснили, что предложения в Федеральную космическую программу будут проходить всестороннюю экспертизу на уровне отраслевых экспертов и ученых, после чего проект ФКП будет передан на рассмотрение в правительство.