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С ж/д путей в районе Смычки сегодня пришлось откачивать воду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С ж/д путей в районе Смычки сегодня пришлось откачивать воду

8 мая 2014, 17:05Общество
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