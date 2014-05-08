С ж/д путей в районе Смычки сегодня пришлось откачивать воду
8 мая 2014, 17:05Общество
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Сегодня оказались затоплены железнодорожные пути в районе Смычки - это дорога, которая ведет на НТМК.
Об этом TagilCity.ru сообщил пользователь Шалфей. По его словам, на месте работала техника - вероятно, они откачивали воду, которая заблокировала движение рельсового транспорта.
Добавим, это не единичный случай проблем с подтоплением. За последние несколько дней в «мокрых» условиях оказались сады и пригородные поселки Нижнего Тагила. Среди них те, которые находятся вблизи рек Чусовая, Леба, Тагил, Баранча.
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