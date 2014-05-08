В Нижнем Тагиле прошел традиционный митинг возле памятника тагильчанам - Героям Советского Союза
По традиции, которая существует с 2010 года, возле памятника тагильчанам, получившим звание Герой Советского Союза в годы Второй мировой войны, в преддверии Дня Победы состоялся торжественный митинг. Участие в нем приняли около двухсот человек, большинство из которых школьники расположенных рядом образовательных учреждений.
На митинге выступили первый заместитель Главы Администрации города Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильского городского Совета ветеранов Петр Чашников. Вице-мэр в своем обращении подчеркнул значимость подвига тагильчан в годы Великой Отечественной войны и отметил, что никому не будет позволено переписать историю, как это пытаются сделать сегодня на Украине.
Участники мероприятия почтили память героев, отдавших свои жизни за Родину, минутой молчания и троекратным воинским салютом. К монументу возложили венки и цветы. Молодые тагильчане также поздравили присутствовавших на митинге ветеранов с наступающим всенародным праздником.
Завершился митинг символично. Духовой оркестр исполнил композицию «День Победы», сообщает пресс-служба Администрации города.