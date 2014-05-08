В Нижнем Тагиле прошел традиционный митинг возле памятника тагильчанам - Героям Советского Союза

На митинге выступили первый заместитель Главы Администрации города Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильского городского Совета ветеранов Петр Чашников. Вице-мэр в своем обращении подчеркнул значимость подвига тагильчан в годы Великой Отечественной войны и отметил, что никому не будет позволено переписать историю, как это пытаются сделать сегодня на Украине.