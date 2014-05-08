В Нижнетагильском филиале УрФУ станут готовить философов, художников и пиарщиков. Интервью с Владимиром Пегашкиным

TagilCity.ru: Для многих тагильчан гуманитарные специальности и нижнетагильский филиал УрФУ – две вещи несовместимые. Институт почти 70 лет готовит металлургов, машиностроителей, сварщиков… Как Вы объясните открытие нового направления?

В.П.: Такое представление о вузе немного неточно. Наш институт уже много лет ведет подготовку по «гуманитарным» специальностям: это Экономика и Менеджмент. «Полугуманитарным» направлением подготовки можно назвать Физическую культуру. И мне кажется, что эти профили очень гармонично вписались в диапазон предлагаемых нами специальностей.

В этом году исполняется пять лет, как объединились УПИ и УрГУ, и произошло создание УрФУ. Головной университет готовит по 395 направлениям обучения, мы только по 12. Почему бы и у нас не открыть некоторые направления подготовки, если представители УрФУ предлагают? Мы никогда не отказываемся от новых начинаний, тем более что все необходимое для этого у нас есть.

TagilCity.ru: Нет опасений, что новое направление не станет популярным среди абитуриентов?

В.П.: Нет. Опять же, углубляясь в прошлое, при объединении вузов было желание совместить наш филиал и Нижнетагильское представительство УрГУ и работать вместе, но тогда оно закрылось. Там велось обучение буквально по 5-6 специальностям, и, надо сказать, они были очень востребованы среди тагильчан. Все это время часть УрФУ, бывший УрГУ, очень переживал о неосвоенной нише в Нижнем Тагиле. Теперь у него будет возможность работать здесь.

Философия права, социальное управление, эстетика и арт-бизнес, философия коммуникации и корпоративная этика. По-моему, специальности очень разные, затрагивают отрасли от юриспруденции до пиара. Как вы можете объяснить, что они включены в одно направление?

Образовательный стандарт предписывает направление, а профили - это уже вопрос выбора каждого конкретного учебного заведения. Департамент философии УрФУ предложил нам вести подготовку по этим профилям.

TagilCity.ru: Почему именно по ним?

В.П.: Они наиболее востребованы на рынке.

TagilCity.ru: Что можно сказать о других направлениях, лицензированных в УрФУ? Есть ли в планах введение некоторых из них?

В.П.: Сейчас мы запускаем пилотный проект. Посмотрим, как все будет работать. А потом, возможно, и будем готовить выпускников по другим направлениям, лицензированным в головном вузе. Мы – за.

TagilCity.ru: Будет ли создаваться кафедра, профильная новому направлению, или с такой задачей справится кафедра гуманитарного образования?

В.П.: Пока новая кафедра создаваться не будет, сейчас вообще и у нас, и в УрФУ, есть тенденции к уменьшению числа кафедр, их объединению. В НТИ будет создан Центр гуманитарного образования, который займется не обучением, а организацией образовательного процесса.

TagilCity.ru: Многие считают, что проблема высшего образования состоит в том, что преподаватели являются теоретиками, а значит, не могут научить реальной работе на производстве или в фирме. Кто будет учить новым специальностям в НТИ (ф) УрФУ?

В.П.: Практика и теория гуманитарного образования очень близки друг к другу. Не то, что в технических специальностях. Там, как говорится, пока железки сам не потрогаешь, сути не поймешь. Но я уверен, что преподаватели даже гуманитарных специальностей должны знать специфику и практику работы, проходить специализации.

У нас с этим проблем нет: учить будут наши преподаватели, в высшей степени квалифицированные, есть даже доктор философских наук Нина Игнатова. Спецпредметы будут читать сотрудники Департамента философии УрФУ.

TagilCity.ru: В педагогической академии есть похожие специальности. Возможно, ваши коллеги воспримут открытие гуманитарного направления у нас как желание конкурировать с НТГСПА. Как вы будете к этому относиться?

В.П.: Спокойно. Думаю, действительно, в некотором роде конкуренция будет. Правда, профили другие. Но все-таки педагогическое и социальное образование стоит особняком от гуманитарного. Тем более, в ближайшее время НТГСПА станет полноценным филиалом УрГППУ, у них тоже возможны изменения. И еще, конкуренция возможна не только с нашими соседями.

В Нижнем Тагиле работают 14-17 вузов, 90 процентов предлагаемых ими специальностей – менеджмент, экономика, юриспруденция.

Кстати, все желающие 12 мая в 15:00 могут прийти на презентацию новых специальностей у нас в институте и самостоятельно все оценить.

TagilCity.ru: На рынке труда переизбыток юристов, экономистов и пиарщиков, зачем увеличивать количество невостребованных специалистов? А вот технари по-прежнему в дефиците, может, имеет смысл увеличить набор на существующие специальности, тем более, что в прошлом году открылась новая Мехатроника?

В.П.: Этот вопрос очень больной. Сейчас самая востребованная на предприятиях города специальность – Литейное производство. Но каждый год у нас на нее недобор – люди не хотят учиться на литейщиков. То же самое со Сваркой.

Объясняю: «Вы будущие инженеры, будете сидеть за компьютерами и контролировать технологический процесс». Нет, у них у всех стоит перед глазами мужик в маске и с электродом.

Каждый год на Днях открытых дверей приходит полный актовый зал, человек 600. Я презентую в первую очередь самые нужные предприятиям специальности, говорю: «Ребята, самое главное – быть востребованным специалистом». Они кивают: «Да, мы хотим быть востребованными». И все как один подают заявления на Экономику. Мы имеем дело с извечным конфликтом потребностей предприятий и желанием абитуриентов.