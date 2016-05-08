Полицейские Нижнего Тагила поздравили ветеранов с Днём Победы (ФОТО)
Полицейские Нижнего Тагила навестили и поздравили с праздником ветеранов и вдов Великой Отечественной войны.
Среди тех, у кого в гостях побывали полицейские, милиционер в отставке и ветеран ВОВ - Николай Самойлов. В годы войны он был сыном 19-го танкового полка Уральского добровольческого корпуса. Его внучка продолжает династию. Наталья Лемницкая - подполковник юстиции, сотрудник следственного управления.
Также полицейские побывали у ветерана Фёдора Родвилова, который ушёл на фронт добровольцем в 14 лет. Во время войны был ранен, но вернулся в строй и остался на сверхсрочную службу после Победы. Затем Фёдор Родвилов служил в полиции Свердловской области.
Отдельно были поздравлены с Днём Победы вдовы участников войны. От имени начальника полиции Нижнего Тагила им были выражены слова благодарности, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
© Эрик Х., TagilCity.ru