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Полицейские Нижнего Тагила поздравили ветеранов с Днём Победы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские Нижнего Тагила поздравили ветеранов с Днём Победы (ФОТО)

8 мая 2016, 13:50ОбществоПавел Щербина
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