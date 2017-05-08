Патриотическая акция «Звезда героев» прошла в Нижнем Тагиле у подножья Лисьей горы (ФОТО)

7 мая в Нижнем Тагиле прошло народное гулянье, ставшее еще одной городской традицией. Мероприятие «Звезда героев» организовано общественной палатой и казачим хором «Хутор Нижнетагильский».

Уже второй год оно проходит у подножья Лисьей горы и привлекает тагильчан. Многие жители города пришли сюда семьями, с детьми.

Программу праздника все-таки пришлось подкорректировать из-за непогоды: выступления юных артистов были отменены, чтобы дети не травмировались. Все остальное задуманное удалось воплотить.

Пришедшие поучаствовать в акции увидели фотографии своих земляков-героев СССР. Некоторые захотели узнать о них поподробнее.

Действовало несколько различных площадок, но центральная из них – «Звезда героя». Привлекала внимание установленная на ней конструкция, составленная из гвоздик.

На стенде с героями Советского Союза – 53 фотографии жителей Нижнего Тагила, получивших в боях ВОВ это высокое звание.

На культурной площадке звучали песни военных лет. Там же была установлена солдатская полевая палатка, в которой можно было попить горячий чай и погреться.

Спортивно-игровая площадка привлекла внимание молодежи. На ней происходили бои по армреслингу и поднятию гирь.

Ветераны войны общались с волонтерами молодежного отделения нижнетагильской организации «Красный Крест», сообщает газета «Тагильский рабочий».

Красивым завершением праздника стал запуск в небо 1 418 воздушных шаров, символизирующих число дней Великой Отечественной войны. Девизом данного действия стали слова:

«Нами было сделано все во имя Родины,

И еще послужим мы Родине своей,

Все теперь под силу нам, если нами пройдены

Тысяча четыреста восемнадцать дней...»

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