Все главные события Дня Победы в Нижнем Тагиле можно будет увидеть 9 мая в прямом эфире «Тагил-ТВ 24» на TagilCity.ru
9 мая впервые на канале «Тагил-ТВ 24» можно будет увидеть прямую трансляцию главных событий праздника – Дня Победы – в Нижнем Тагиле.
Прямая трансляция основных событий Дня Победы в Нижнем Тагиле начнется в 10 часов 9 мая. 11 часов будет длиться телемарафон, посвященный Дню Победы. Трансляция будет доступна также на TagilCity.ru в разделе День Победы.
Можно будет увидеть военный парад, шествие «Бессмертного полка» и демонстрации жителей города. Каждый час в студии «Тагил-ТВ» ведущие будут принимать ветеранов ВОВ, руководителей предприятий, артистов и других гостей.
Также на протяжении всего телемарафона будут происходить прямые включения из различных точек города. Среди них – Театральная площадь, парк Бондина, площадь у КДК «Современник», площадь Славы.
Поздравить своих близких с праздником Победы сможет любой желающий в пресс-уголке «Тагил-ТВ», организованном на Театральной площади. Все будет происходить в прямом эфире.
Организаторы мероприятия приготовили сюрпризы и для телезрителей. Это будут музыкальные и эксклюзивные рубрики. Например, выйдет рубрика «Тагил – фронту», рассказывающая о вкладе предприятий Нижнего Тагила в Победу, об этом сообщает администрация города.
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