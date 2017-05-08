Все главные события Дня Победы в Нижнем Тагиле можно будет увидеть 9 мая в прямом эфире «Тагил-ТВ 24» на TagilCity.ru

Прямая трансляция основных событий Дня Победы в Нижнем Тагиле начнется в 10 часов 9 мая. 11 часов будет длиться телемарафон, посвященный Дню Победы. Трансляция будет доступна также на TagilCity.ru в разделе День Победы.

Можно будет увидеть военный парад, шествие «Бессмертного полка» и демонстрации жителей города. Каждый час в студии «Тагил-ТВ» ведущие будут принимать ветеранов ВОВ, руководителей предприятий, артистов и других гостей.

Также на протяжении всего телемарафона будут происходить прямые включения из различных точек города. Среди них – Театральная площадь, парк Бондина, площадь у КДК «Современник», площадь Славы.

Поздравить своих близких с праздником Победы сможет любой желающий в пресс-уголке «Тагил-ТВ», организованном на Театральной площади. Все будет происходить в прямом эфире.

Организаторы мероприятия приготовили сюрпризы и для телезрителей. Это будут музыкальные и эксклюзивные рубрики. Например, выйдет рубрика «Тагил – фронту», рассказывающая о вкладе предприятий Нижнего Тагила в Победу, об этом сообщает администрация города.