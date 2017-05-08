Женщина-опекун из Каменска-Уральского безрезультатно борется за алименты своей племянницы уже более 10 лет (ФОТО)

Жительница Каменска-Уральского рассказала о том, что в 2006 году она оформила опеку над своей племянницей. В то время ее родителей лишили прав на воспитание девочки.

Сейчас ребенку 11 лет, и все это время женщина-опекун борется за право получения алиментов с родителей, но безрезультатно.

Куда она только ни обращалась – и в службу судебных приставов, и в прокуратуру, и даже в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан. Но отовсюду приходили формальные отписки: проверка была проведена, нарушения обнаружены. Тем не менее, задолженность по алиментам растет, а деньги так и не приходят. Официальные органы бездействуют.

Женщина возмущена:

Девочка проживает со мной. Сейчас ей 11 лет. Все это время я обиваю пороги городской службы судебных приставов, но толку никакого нет. Они ничего не хотят делать! За что только люди зарплату получают? Разводят руками и показывают на полки с документами. Вот, дескать, сколько нас таких!

Также местная жительница рассказала, что в одной из статей в СМИ она прочитала, что задолженность жителей Каменска-Уральского по алиментам составляет более 800 000 рублей. При этом отметила, что долг ее неплательщиков составляет более одного миллиона рублей с каждого. В подтверждение своих слов она предоствила копии документов, подтверждающих это, сообщает KU66.ru.

Фото: KU66.ru