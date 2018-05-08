15 призывников из Екатеринбурга отправятся на службу в Президентский полк

В столице Урала проходит весенняя призывная кампания. План по призыву в армию выполнен на 21%. Всего планируется призвать на службу более 800 жителей Екатеринбурга 1991-2000 годов рождения.

Из уже призванных на службу мужчин 15 человек отправятся в Президентский полк.

Как сообщил первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко, к 15 июля все плановые показатели по призыву на службу в ряды российской армии будут выполнены, пишет ЕАН.

Отметим, что Президентский полк входит в состав ФСО России и занимается охраной Кремля, официальной резиденции президента России и других объектов, а также принимает участие в протокольных и показательных мероприятиях на высшем государственном уровне.