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Новости Нижнего Тагила

15 призывников из Екатеринбурга отправятся на службу в Президентский полк

8 мая 2018, 14:35Добавить новость
Екатеринбург,военная служба,армия,солдаты,призывники,президентский полк,вооруженные силы

15 призывников из Екатеринбурга будут нести службу в Президентском полку. Всего этой весной планируется призвать на службу более 800 екатеринбуржцев.

В столице Урала проходит весенняя призывная кампания. План по призыву в армию выполнен на 21%. Всего планируется призвать на службу более 800 жителей Екатеринбурга 1991-2000 годов рождения.

Из уже призванных на службу мужчин 15 человек отправятся в Президентский полк.

Как сообщил первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко, к 15 июля все плановые показатели по призыву на службу в ряды российской армии будут выполнены, пишет ЕАН.

Отметим, что Президентский полк входит в состав ФСО России и занимается охраной Кремля, официальной резиденции президента России и других объектов, а также принимает участие в протокольных и показательных мероприятиях на высшем государственном уровне.

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