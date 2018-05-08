Плиты с 180 именами погибших героев ВОВ установят на Широкой речке в Екатеринбурге

В Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» сообщили, что имена солдат удалось установить по документам, предоставленным госпиталями. Причина, по которой 180 фамилий не были до сих пор увековечены, неизвестна, передает «Уралинформбюро». Установка дополнительных плит ляжет на плечи администрации Екатеринбурга.



За годы работы Ассоциация смогла установить имена десятков советских солдат, умерших в госпиталях Свердловска.



Погибшие бойцы покоятся в братской могиле в районе Широкая Речка в столице Урала. Мемориал был открыт в 1975 году, получив название «Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях города Свердловска».