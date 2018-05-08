+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
день: +8
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.71 - 0.49
EUR 74.81 - 0.83
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Плиты с 180 именами погибших героев ВОВ установят на Широкой речке в Екатеринбурге

8 мая 2018, 10:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,поиск,солдат,Великая отечественная война
В столице Урала на Широкореченском мемориале в скором времени установят плиты с 180 именами бойцов, которые скончались в госпиталях Свердловска и других свердловских городов в годы Великой Отечественной войны.

В Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» сообщили, что имена солдат удалось установить по документам, предоставленным госпиталями. Причина, по которой 180 фамилий не были до сих пор увековечены, неизвестна, передает «Уралинформбюро». Установка дополнительных плит ляжет на плечи администрации Екатеринбурга.

За годы работы Ассоциация смогла установить имена десятков советских солдат, умерших в госпиталях Свердловска.

Погибшие бойцы покоятся в братской могиле в районе Широкая Речка в столице Урала. Мемориал был открыт в 1975 году, получив название «Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях города Свердловска».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Кальян-бар в Екатеринбурге возмутил ФАС названием и оскорбительной рекламой
сегодня, 09:00
0 0
Французский футболист Марсель Десайи гостит в Екатеринбурге (ФОТО)
1 мая, 10:30
1 0
16-летняя Анна Щуцкая разыскивается в Нижнем Тагиле с 19 апреля (ФОТО)
30 апреля, 17:00
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 69
Сейчас на сайте 3236 гостей и 21 пользователь
Подписаться на новости