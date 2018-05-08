Просроченные лекарства и отсутствие документов: Белоярская ветстанция нарушала закон

В отношении руководства Белоярской ветеринарной

станции

в

Свердловской области

возбуждены административные дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

В ходе проверки было выявлено, что в ветстанции хранились просроченные лекарства для животных, обследование скотомогильников проводилось ненадлежащим образом, у учреждения не было договора на утилизацию биологических отходов и лекарств, и была неверно оформлена необходимая документация.



В отношении заведующей лечебного учреждения и заведующей совхозным ветучастком станции были возбуждены административные дела, а также вынесено представление об устранении нарушений.



Все меры по устранению нарушений законодательства приняты, пять сотрудников ветеринарной станции привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.