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Новости Нижнего Тагила

Более трехсот тагильчан приняли участие в общегородском митинге в честь Дня Победы

8 мая 2018, 21:45Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,праздник,чиновники,митинг,ветераны,Иван Хороший,минута молчания,мемориал,Центральное кладбище,Великая отечественная война,день Победы

8 мая на Мемориале Славы центрального кладбища Нижнего Тагила состоялся общегородский митинг в честь 73-го Дня Победы. Более трехсот тагильчан посетили мероприятие.

На митинге собрались граждане со всех районов города и всех возрастов. Открыл своей речью мероприятие мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Мы продолжим ими (ветеранами) гордиться, а самое главное – будем достойны тех героев и тружеников, которые выковали Победу, освободили Родину, победили врага и избавили Европу от угрозы порабощения, -- сказал глава города.

 

Кроме Носова к собравшимся также обратились председатель Нижнетагильского совета ветеранов Иван Хороший, замкомандира военной части №6748 Виталий Шиман, председатель гордумы Алексей Пырин, протоиерей Геннадий Ведерников, а также ученик СОШ №13 Дмитрий Сляднев.

Тагильчане почтили погибших в военные годы минутой молчания. Был запущен воинский салют. В завершение тагильчане возложили цветы и венки к Мемориалу Славы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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