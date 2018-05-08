Более трехсот тагильчан приняли участие в общегородском митинге в честь Дня Победы

8 мая на Мемориале Славы центрального кладбища Нижнего Тагила состоялся общегородский митинг в честь 73-го Дня Победы. Более трехсот тагильчан посетили мероприятие.

На митинге собрались граждане со всех районов города и всех возрастов. Открыл своей речью мероприятие мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.





Мы продолжим ими (ветеранами) гордиться, а самое главное – будем достойны тех героев и тружеников, которые выковали Победу, освободили Родину, победили врага и избавили Европу от угрозы порабощения, -- сказал глава города.

Кроме Носова к собравшимся также обратились председатель Нижнетагильского совета ветеранов Иван Хороший, замкомандира военной части №6748 Виталий Шиман, председатель гордумы Алексей Пырин, протоиерей Геннадий Ведерников, а также ученик СОШ №13 Дмитрий Сляднев.





Тагильчане почтили погибших в военные годы минутой молчания. Был запущен воинский салют. В завершение тагильчане возложили цветы и венки к Мемориалу Славы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.