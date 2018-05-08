Допрос Валентины Гофенберг в рамках уголовного дела прошел в ОП №16 Нижнего Тагила
8 мая, 16:15Общество
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Пиарщица Валентина Гофенберг была вызвана на допрос в полицию Нижнего Тагила. 7 мая Гофенберг прибыла в ОП №16 для дачи показаний по уголовному делу.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Журналист из Екатеринбурга Валентина Гофенберг побывала 7 мая в Нижнем Тагиле. По словам пиарщицы, целью для визита послужила врученная ей после обыска повестка. Екатеринбурженка должна была явиться в отдел полиции №16 для дачи показаний в качестве свидетеля.
Утром Валентина поделилась на портале «ТочкаНьюс» опасениями о готовящемся на нее покушении после допроса в тагильской полиции.
Напомним, ранее в Екатеринбурге в квартире пиарщицы Валентины Гофенберг в рамках возбужденных уголовных дел прошел обыск. Уголовные дела по статье «Клевета» были возбуждены по заявлению гражданского лица из Нижнего Тагила, который стал фигурантом одного из материалов канале Гофенберг в Телеграм.
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Фото из Телеграмм, 7 мая. 2018 г.
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