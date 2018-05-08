Допрос Валентины Гофенберг в рамках уголовного дела прошел в ОП №16 Нижнего Тагила

Журналист из Екатеринбурга Валентина Гофенберг побывала 7 мая в Нижнем Тагиле. По словам пиарщицы, целью для визита послужила врученная ей после обыска повестка. Екатеринбурженка должна была явиться в отдел полиции №16 для дачи показаний в качестве свидетеля.

Утром Валентина поделилась на портале «ТочкаНьюс» опасениями о готовящемся на нее покушении после допроса в тагильской полиции.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в квартире пиарщицы Валентины Гофенберг в рамках возбужденных уголовных дел прошел обыск. Уголовные дела по статье «Клевета» были возбуждены по заявлению гражданского лица из Нижнего Тагила, который стал фигурантом одного из материалов канале Гофенберг в Телеграм.

Фото из Телеграмм, 7 мая. 2018 г.