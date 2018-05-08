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Новости Нижнего Тагила

Имена ветеранов перепутали на баннерах к 9 Мая в Серове (ФОТО)

8 мая 2018, 11:35Добавить новость
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В Серове в честь празднования 73-летия со Дня Победы в ВОВ разместили баннеры с фотографиями ветеранов. Но при этом перепутали их имена.

Жителей Серова возмутили баннеры, размещенные в городе ко Дню Победы. На баннерах изображены ветераны, но неправильно указаны их имена. Об этом в группе во «ВКонтакте» рассказала местная жительница.

Всего на плакате размещены четыре фото ветеранов и указаны их имена и фамилии, однако, если сравнить с похожим баннером 2015 года, то становится очевидно, что в версии 2018 года есть ошибки.

Стыд и позор им, как можно так оскорбить ветеранов, -- написала горожанка в соцсетях.


Будут ли приняты какие-то меры по исправлению оплошности – пока неизвестно.

Не обошлось без казусов с рекламой к 9 Мая и в других городах России. В Кургане ко Дню Победы разместили баннеры с орфографическими ошибками, но вскоре они были демонтированы.


курьезы,Серов,ошибка,день Победы,ветераны,ВОвкурьезы,Серов,ошибка,день Победы,ветераны,ВОв

Фото: «Это Серов, детка!»

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