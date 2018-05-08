Имена ветеранов перепутали на баннерах к 9 Мая в Серове (ФОТО)

В Серове в честь празднования 73-летия со Дня Победы в ВОВ разместили баннеры с фотографиями ветеранов. Но при этом перепутали их имена.

Жителей Серова возмутили баннеры, размещенные в городе ко Дню Победы. На баннерах изображены ветераны, но неправильно указаны их имена. Об этом в группе во «ВКонтакте» рассказала местная жительница.





Всего на плакате размещены четыре фото ветеранов и указаны их имена и фамилии, однако, если сравнить с похожим баннером 2015 года, то становится очевидно, что в версии 2018 года есть ошибки.





Стыд и позор им, как можно так оскорбить ветеранов, -- написала горожанка в соцсетях.



Будут ли приняты какие-то меры по исправлению оплошности – пока неизвестно.





Не обошлось без казусов с рекламой к 9 Мая и в других городах России. В Кургане ко Дню Победы разместили баннеры с орфографическими ошибками, но вскоре они были демонтированы.







Фото: «Это Серов, детка!»